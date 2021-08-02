Son dakika: Fauci'den Delta uyarısı

Koronavirüs salgınında, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve tüm dünyada yayılarak bir anda baskın tip haline gelen Delta varyantı paniği yaşanmaya devam ediyor.

Dünya genelinde baskın tür haline gelen ve onlarca ülkedeki vaka artışının baş sorumlusu olarak gösterilen Delta ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Delta varyantına ilişkin uyarılarda bulundu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Fauci, durumun daha da kötüleşeceğini öne sürdü ve bunun sebebini açıkladı.

Yeni vakaların yüzde 80'inin Delta olduğunun altını çizen Fauci şu ifadeleri kullandı;

'Aşı olmayanları salgını onların yaydığı konusunda ikna etmeliyiz. Bu insanların fikirlerini değiştirmek zorundayız.'

Fauci, geçtiğimiz hafta Kovid-19 vakalarının giderek arttığını ve aşı karşıtlarının ülkeyi “gereksiz bir çıkmaza” götürdüğünü söylemişti.

Bilim insanı konu ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Vakalardaki artışlar, ağırlıklı olarak aşısızlar arasında bir sorun, bu yüzden aşısız insanlara gidip aşı olmaları için neredeyse yalvarmamızın nedeni bu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, geçen hafta yaptığı açıklamada, haziranda ülke genelindeki Kovid-19 ölümlerinin yüzde 99'undan fazlasının aşılanmamış kişiler arasında olduğunu belirtmişti.

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