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Son dakika... Fauci kötü haberi bu sözler ile duyurdu: Bir şans olduğunu düşünmüyorum

#Koronavirüs#Omicron#Fauci
Son dakika... Fauci kötü haberi bu sözler ile duyurdu: Bir şans olduğunu düşünmüyorum

Pfizer ve BioNTech'in geliştirildiği Omicron aşısı hakkında konuşan Beyaz Saray baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci'den pandeminin seyri ile ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi.

 

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Pfizer ve BioNTech, Omicron’a özgü geliştirdikleri yeni aşı için klinik çalışmaların 18-55 yaş grubundaki gönüllü kişilerle birlikte başladığını duyurmuştu.

Salgın konusunda ABD'nin en yetkili ismi olarak gösterilen Beyaz Saray baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci'den konu ile ilgili beklenen açıklama geldi.

Fauci, 'Omicron'a özel bir aşının bulunması her olasılığa hazır olmak için faydalı olabilir. Ancak bu aşıya ihtiyacımız kalmayabilir' dedi.

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Bilim insanları önümüzdeki haftalarda yeni endişe verici varyantların ortaya çıkabileceği konusunda uyarılarına devam ederken Fauci bu konuda umut veren ifadeler kullandı.

MSNBC'ye konuşan Fauci böyle bir senaryoda kazanılan bağışıklık sayesinde önceki varyantlarda olduğu gibi bir vaka dalgalanması beklemediğini belirtti.

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YENİ VARYANTLARA KARŞI EN ETKİLİ SİLAH AŞI

Aşının önemine vurgu yapan Fauci 'Ne kadar kişi aşılanırsa yeni varyant olasılığı o kadar azalır' dedi.

Koronavirüsü hayatımızdan tamamen silmek mümkün mü sorusuna ise Fauci'nin cevabı 'bir şans olduğunu düşünmüyorum' oldu.

Son dakika... Fauci kötü haberi bu sözler ile duyurdu: Bir şans olduğunu düşünmüyorum

'Bunu sadece bir virüste başardık ve bu çiçek hastalığı oldu' diyen Fauci sözlerine şöyle devam etti;

'Koronavirüs halk sağlığını tehdit etmeyen bir füzeye indirilebilirse bu virüs ile yaşamak için kabul edilebilir bir durum olur.'

Fauci ayrıca Kovid-19 vakalarının neredeyse yüzde 100'ünün artık Omicron kaynaklı olduğunun altını çizdi.

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AYLARDIR TARTIŞMALARIN MERKEZİNDE

Fauci, Kongre'ye Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde işlev kazanımı araştırmalarını finanse etmediğini söyledikten sonra muhafazakar çevrelerin eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

TRUMP ASKIYA ALMIŞTI

NIH daha sonra Fauci'nin verdiği bilgileri düzeltmişti. New York Post'ta yer alan habere göre, 3,1 milyon dolarlık hibe, 2014 ile 2019 arasındaki beş yıllık bir süre için verilmişti.

Aynı habere göre, finansman 2019'da yenilendikten sonra, Nisan 2020'de Trump yönetimi tarafından askıya alındı.

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#Koronavirüs#Omicron#Fauci

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