Son dakika... Etna Yanardağı'nda korkutan patlama

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi Etna Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, Etna Yanardağı'nın 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinin bir bölümünde meydana gelen çökme sonucu volkanik patlama yaşandı.

Patlama sonucunda, söz konusu kraterden güçlü şekilde kül püskürmesi ve yoğun lav akışı görüldü. İlk gözlemlere göre, kül bulutunun 5 kilometre yüksekliğe kadar eriştiği kaydedildi.

VOLKANİK SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Kraterin külle beraber eş zamanlı püskürttüğü lavın da yanardağın yamacındaki Aslan Vadisi sınırına kadar geldiği belirtildi. Yanardağda dün geceden bu yana volkanik sarsıntıların devam ettiği ifade edildi.

Etna Yanardağı'ndaki bu sabahki volkanik patlama, Katanya gibi çevredeki yerleşim yerlerinden de gözlenebilirken, patlama sırasında yanardağda olan kişilerin kaçmaya çalıştığı görüntülere yansıdı.

KIRMIZI KODLU UYARI

Bu arada, yanardağdaki volkanik patlama sebebiyle bölgeden geçen uçaklar için de “kırmızı kodlu” uyarı yayınlandı. Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı, Kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.

Etna'da bu yıl şubat, nisan ve mayıs aylarında da yoğun volkanik faaliyet gözlemlenmişti.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, gece yarısı 04.14'te (TSİ: 03.14) yaptığı açıklamada "Etna'daki faaliyet, şu anda çok şiddetli. Sürekliliği devam eden faaliyet, yoğunluğunu arttırarak sürekli patlamalara evrildi." ifadesini kullandı.

Etna Yanardağı, yaşanan sürekli patlamaların ardından gökyüzüne dumanlar püskürttü.

Dumanlar, ülkenin güneybatısına doğru sürüklenirken turuncu havacılık alarmı verildi.

Mount Etna is putting on a show right now as the Mediterranean voyage is about to begin.



Location: Sicily, Italy 🇮🇹 🌋

Captured:samiwundercoch pic.twitter.com/6y9GgVy8f6