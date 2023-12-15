Son dakika! Eski İsrail Başbakanı Olmert CNN Türk'e konuştu: Netanyahu'nun geleceği karanlık

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Eski İsrail Başkanı Ehud Olmert, CNN Türk'te Dış Haberler Editörü Enver Kaptanoğlu ve Fulya Kalfa'nın sorularını cevapladı.

Olmert'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"EMEKLİ OLMALI, GELECEĞİ KARANLIK"

İsrail hükümeti siyasi çözüm sunmalı. Bunu yaparsa uluslararası toplumda daha iyi bir anlayış ihtimali var. İsrail'in güvenliğine bir tehdit mi bilmiyorum ama Netanyahu'yu Başbakan olarak görmek istemiyorum. Yeni tehditlere karşı hazırlanmadı. Netahyahu İsrail için çok kötü bir başbakan. Emekli olmalı, geleceği karanlık.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Elimizden geleni yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Mahmud Abbas ile görüşülüp, iki devletli çözüm için harekete geçmeliyiz. Netanyahu görevde kalmayacak bundan eminim. Bunu kanıtlayamam ama İsrail siyasetinde yeterince deneyimliyim. Netanyahu'nun geleceği güzel gözükmüyor. Netanyahu'ya savaşı sadece yargılamalardan kaçınmak için uzattıklarını söyleyemem. Hamas'ın hareketlerini ortadan kaldırmak uzun sürecek. Tüm toprakları saldırı uçaklarının her yeri yok etmesini istemiyoruz. Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor, demokratik olarak göndereceğiz.

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"BU TARİHTE BİR İLK"

Tüm ortaklarını da görevden almak istiyoruz zarar verdiklerini düşünüyoruz. İsrail'in her tarafından insanlar bir araya geldi ve Netanyahu'nun istifa etmesini istedi. Bu tarihte bir ilk. Yarın da bir gösteri olacak. Gittikçe büyüyen bir memnuniyetsizlik var. İnsanlar artık Netanyahu'dan yoruldular. Asıl düşmanımız Hamas, DEAŞ, Taliban ve diğer örgütler gibi bunlar iletişim kurmamızı engelleyen örgütler.

"İSRAİL HÜKÜMETİNİN VİZYONU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bunu Mahmud Abbas'a hadi imzala dedim. Sonra 'Sana geri döneceğim' dedi. Bana hiçbir zaman hayır da evet de demedi. 'Olmert bana bir barış planı sundu' dedi. Ancak bunun liderliği ve cesaretine sahip değildi. İsrail hükümetinin vizyonu olmadığını düşünüyorum. Ancak Filistinliler de en küçük bir gösterge bile göstermediler. Hamas da Filistinli ama sivillere karşı korkunç eylemleri yaptılar. 130 civarı rehineyi tutuyorlar. Bu yüzden daha dengeli bir resim ortaya koymalıyız.

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"HER ŞEYİ BİLİYORDUK SADECE ÇOK KİBİRLİYDİK"

7 Ekim'de başarısız olanların, askeri personelin emekli olacağını düşünüyorum. Her şeyi biliyorduk sadece çok kibirliydik. Filistinlilerin yaptıklarını yapacaklarını göremedik. 7 Ekim'de başarısız olundu. Başbakan bu sebeple sorumlu. Başbakan uzun süre Filistin Ulusal Hükümeti'ni küçük gördü. Netanyahu onlarla görüşmek yerine olası barış ihtimali yerine görüşmeyi reddetti. Hamas'la flört etti. Katar'dan aldığı parayı onlara verdi, sorun çıkarabileceğini düşünmedi.

HÜKÜMETTE SİZ OLSAYDINIZ NE OLURDU?

Biz 7 Ekim'e ulaşmazdık. Çok daha önceden Hamas tehlikesi alt edilmeliydi. Ben başbakan olsaydım 7 Ekim'in yaşanacağını düşünmüyorum. Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor. Yanlış bir davranışa sahipti. Filistinlilerle görüşmesi, Hamas'la savaşması gerekiyordu.

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"İSRAİL GAZZE'DEN ÇEKİLMELİ"

2008'de Başbakanken Hamas'a karşı saldırı gerçekleştirdik. Netanyahu Hamas'ı ortadan kaldıracağını söyledi ve başarısız oldu. İsrail'in yaptığı harekatlardan sonra askeri operasyon sonrası bir ufuk ortaya koymamız gerekiyor. Gazze'den çekilmeliyiz. Hiçbir çıkarımız ve ihtiyacımız yok, barış olmalı. Ancak Filistin güvenliği Gazze'ye İsrail yerine girmeyecek. Uluslararası müdahale gücü oluşturulmalı. Sivil hükümeti yeniden ortaya koymalı.

"TÜRKİYE'NİN BENİM ANLATTIKLARIMI ANLAYACAĞINI UMUYORUM"

Türkiye'nin benim anlattıklarımı anlayacağını umuyorum. Cumhurbaşkanı Erodoğan'ın gerekli çabaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan çabalarında İsrail'i eleştirmek yerine şu anki büyük ülke olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak barış yanlısı bir yandan bakması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a inanıyorum.