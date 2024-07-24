Son dakika... Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a suikast girişimi

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Londra merkezli yayın kuruluşu İran International, İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın geçtiğimiz hafta aracına düzenlenen sabotaj nedeni ile ölümden döndüğünü yazdı.

DİREKSİYON VE FREN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ



Olay 15 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşti. Ahmedinejad ve beraberindeki ekip İran'ın Zencan kentinde düzenlenen bir törene gitmeye hazırlanıyordu.



İçinde Ahmedinejad'ın yardımcılarının ve korumalarının da bulunduğu aracın sürücüsü, yol çıktıktan kısa bir süre sonra Karaj-Kazvin Otoyolu'nda direksiyon ve fren kontrolünü kaybetti.

OLAYDAN YARA ALMADAN KURTULDU

Kontrolden çıkan araç hızla savrularak önce bariyerlere sonra konvoydaki Peugeot marka başka bir araca çarptı.



Ahmedinejad ve ekibi olaydan yara almadan kurtulurken çarptıkları araçtaki bir kişinin yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.



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İran International'a bilgi veren kaynaklar, Ahmedinejad'ın koruma ekibinin seyahatten iki gün önce, Toyota Land Cruiser marka aracı klima arızası nedeni ile Cumhurbaşkanlığı makamındaki ilgili birime teslim ettiğini ancak aracın tamirhane yerine bilinmeyen bir yere görütülerek sabote edildiğini iddia etti.

ADAYLIĞI VETO EDİLMİŞTİ

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 18 Haziran'da düzenlenen 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunmuş ancak başvurusu veto edilmişti.

Ahmedinejad görevdeyken de İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e meydan okumuş ve 2021'deki adaylık girişimi yetkililer tarafından engellenmişti.

"İRAN BENİM DÖNEMİMDEN DAHA KÖTÜ DURUMDA"

Adaylık açıklamasının ardından konuşan Ahmedinejad, dünya ile “yapıcı angajman” ve tüm uluslarla daha iyi ekonomik ilişkiler kurma sözü vermiş ve iki dönemin ardından cumhurbaşkanlığını bıraktığı yıla atıfta bulunarak, “Ekonomik, siyasi, kültürel ve güvenlik sorunları 2013'teki durumun ötesinde” demişti.

"İran halkı beni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor" diyen Ahmedinejad halktan gelen talep üzerine göreve talip olduğunu söylemişti.



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Eski Cumhurbaşkanı, 2005-2013 arasında görev yaptığı iki dönem boyunca hem İran'da hem de dünyada tartışmalı bir isim oldu.Cumhurbaşkanı seçilmeden önceki dönemde, 2003-2005 arasında Tahran Belediye Başkanlığı yapan Ahmedinejad, Haziran 2005'te eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'ye karşı çıktığı cumhurbaşkanı seçimini kazanarak ülkenin altıncı Cumhurbaşkanı seçildi.

Görev yaptığı süreçte mütevazı hayatıyla dikkati çeken Ahmedinejad, özellikle ülkedeki dar gelirli ve yoksul kesimlere yönelik destekleyici politikalar izledi. Bu dönemde "yoksulluk", "adalet" ve "eşitlik" gibi sloganlarla ekonomik sorunlar içerisindeki İran halkının desteğini kazanan Ahmedinejad, halka doğrudan para yardımı uygulamasını ve bazı alanlarda sübvansiyonlar başlattı.

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Dış politika konusunda ise görev yaptığı süre boyunca "şahin" politikalar izleyen Ahmedinejad, özellikle ülkesinin nükleer ve savunma alanındaki konularda Batılı ülkelere karşı "tavizsiz duruş" sergiledi.

Cumhurbaşkanlığı döneminde hem İran'da hem de dünyada tartışmalara yol açan politikalar izleyen Ahmedinejad, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından insan haklarını göz ardı etmekle suçlandı.



Ahmedinejad, ikinci döneminde İstihbarat Bakanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'yi görevden alması nedeniyle ülke lideri Hamaney'in tepkisini çekti.Bu dönemden sonra Hamaney'in, "Ahmedinejad'ın atamalarına onay vermemesi" sonucu ikili arasında anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı.

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Ahmedinejad'ın 2013 yılında görevinin sona ermesinin ardından, kadroları tasfiye edildi daha sonra kendisine yakın isimler aleyhinde soruşturmalar ve tutuklamalar yapıldı.Bu süreçte kendi döneminde özgürlükleri kısıtladığı noktasında eleştirilen Ahmedinejad'ın görev süresi bittikten sonra özgürlükleri savunan söylemlerde bulunması dikkati çekiyordu.

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin karşısında Mayıs 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyen Ahmedinejad’ın, Cumhurbaşkanı adayı olmasına Hamaney'den izin çıkmayınca İran lideri ile Ahmedinejad arasındaki anlaşmazlık devam etti.

Ahmedinejad, Cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcısı Hamid Bakayi'nin "yolsuzluk" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılması üzerine, Mart 2018'de dönemin Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye "büyük zulme ortak olmayalım" diyerek yardım çağrısında bulunmuştu.