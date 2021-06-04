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HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Ermenistan'ın döşediği mayın patladı, 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti
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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.06.2021 - 11:54 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ermenistan'ın döşediği mayın patladı, 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti

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Son dakika: Ermenistan'ın döşediği mayın patladı, 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde sınırda Azerbaycan askerlerinin ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurmuştu.

Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti.

Azerbaycan askerleri ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerini esir aldı
Azerbaycan askerleri ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerini esir aldı

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