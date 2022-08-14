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Son dakika... Ermenistan'ın başkenti Erivan'da patlama: 1 ölü 20 yaralı!

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#Ermenistan#Patlama#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 14:56

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Surmalu alışveriş pazarında bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

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Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Surmalu alışveriş pazarında bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi.

Ermenistan Acil Servis Bakanlığı patlama nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği ve çalışmaların devam ettiği de gelen haberler arasında.

Erivan Belediye Başkanı Sözcüsü Levon Sardaryan enkaz altında mahsur kalan kişilerin sayılarının bilinmediğini bildirirken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Patlamanın meydana geldiği bölgeErivan'ın yaklaşık 2 kilometre güneyinde bulunuyor.

Patlamanın nedenine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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