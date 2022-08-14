Son dakika... Ermenistan'ın başkenti Erivan'da patlama: 1 ölü 20 yaralı!

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Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Surmalu alışveriş pazarında bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi.

Ermenistan Acil Servis Bakanlığı patlama nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği ve çalışmaların devam ettiği de gelen haberler arasında.

Erivan Belediye Başkanı Sözcüsü Levon Sardaryan enkaz altında mahsur kalan kişilerin sayılarının bilinmediğini bildirirken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Patlamanın meydana geldiği bölgeErivan'ın yaklaşık 2 kilometre güneyinde bulunuyor.

Patlamanın nedenine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.