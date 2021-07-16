Son dakika... Ermenistan'dan sınırda yeni provokasyon: Ateş açtılar!

Ermenistan yeni bir provokasyona imza attı. Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ından yapılan açıklamada bugün Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilindeki Azerbaycan mevzilerine Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyan köyü yakınlarındaki Ermeni askerleri tarafından ateş açıldığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada 'Azerbaycan Ordusunun askeri personeli arasında herhangi bir kayıp veya yaralı bulunmamaktadır' denildi.

Aynı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

'Ermenistan'ın iki ülke arasındaki devlet sınırının tamamı boyunca durumu ağırlaştırmanın tüm sorumluluğunu üstlendiğini bir kez daha ilan ediyoruz.'

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