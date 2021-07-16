MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Ermenistan'dan sınırda yeni provokasyon: Ateş açtılar!
GeriDünya Son dakika... Ermenistan'dan sınırda yeni provokasyon: Ateş açtılar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 16.07.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ermenistan'dan sınırda yeni provokasyon: Ateş açtılar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Ermenistan'dan sınırda yeni provokasyon: Ateş açtılar!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'da Azerbaycan askerlerine ateş açtığını açıkladı. Açıklamada 'Azerbaycan Ordusunun askeri personeli arasında herhangi bir kayıp veya yaralı bulunmamaktadır' denildi.

Ermenistan yeni bir provokasyona imza attı. Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ından yapılan açıklamada bugün Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilindeki Azerbaycan mevzilerine Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyan köyü yakınlarındaki Ermeni askerleri tarafından ateş açıldığı bilgisine yer verildi.

: İlginizi Çekebilir

Açıklamada 'Azerbaycan Ordusunun askeri personeli arasında herhangi bir kayıp veya yaralı bulunmamaktadır' denildi.

Aynı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

'Ermenistan'ın iki ülke arasındaki devlet sınırının tamamı boyunca durumu ağırlaştırmanın tüm sorumluluğunu üstlendiğini bir kez daha ilan ediyoruz.'

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi