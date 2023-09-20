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Son dakika: Ermenistan'dan Putin'i kızdıracak adım! Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu

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#Karabağ#Rus Barış Gücü#Ermenistan
Son dakika: Ermenistandan Putini kızdıracak adım Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 23:19

Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ’da devriye görevi yapan Rus Barış Gücü birliğine ait araca silahlı saldırı düzenlendiğini ve saldırıda hayatını kaybeden askerler olduğunu duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise, olayla ilgili soruşturmanın Azerbaycan ve Rusya'nın ilgili makamlarının işbirliği içinde yürütüldüğünü aktardı.

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Karabağ’da Rus Barış Gücü devriyesine saldırı düzenlendi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dzhanyatag köyü bölgesindeki gözlem noktasından dönen Rus Barış Gücü birliğinin bulunduğun araca silahlı saldırı düzenlendiği aktarılarak, saldırıda araçta bulunan askerlerin hayatını kaybettiğini duyuruldu.

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saldırı sonrası Rus ve Azerbaycan tarafların olay yerinde çalışma yürüttüğü aktarılan açıklamada, “Soruşturma makamlarının Rus ve Azerbaycanlı temsilcileri, olayın tüm koşullarını açıklığa kavuşturmak için olay yerinde çalışıyor” ifadeleri kullanıldı. Saldırıda kaç askerin hayatını kaybettiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

AZERBAYCAN’DAN RUSYA’YA TAZİYE MESAJI

Rusya Savunma Bakanlığı’nın ardından açıklama yapan Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise, olayla ilgili soruşturmanın Azerbaycan ve Rusya'nın ilgili makamlarının işbirliği içinde yürütüldüğünü aktararak, “Rusya Savunma Bakanlığı liderliğine, Rus Barış Gücü Komutanlığına, ölen askerlerin ailelerine ve yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve sabır diliyoruz” denildi.

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#Karabağ#Rus Barış Gücü#Ermenistan

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