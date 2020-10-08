Son dakika: Ermenistan'dan Gence’ye yeni saldırı!

Ermenistan güçlerinin, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’yi sabah saatlerinde roket saldırısı düzenlediği saldırıda 1 sivilin öldüğü, çok sayıda yaralının bulunduğu ve bir çok sivil yerleşimin zarar gördüğü ifade edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin sabah 07.00 saatlerinde işgal altındaki Dağlık Karabağ dışında bulunan Berde, Ağcabedi şehirleri ile Goranboy, Terter, Ağdam şehirlerinin köylerine top atışları gerçekleştirdi.

1 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Ermenistan'ın saldırılarında 1957 doğumlu Guliyeva Turyan Tofig isimli kadının evinde ölü bulunduğu ve evinin de hasar gördüğü belirtildi. Azerbaycan ordusunun, Ermeni silahlı güçlerinin saldırılarına karşı tedbirler aldığı belirtildi.

ERMENİSTAN GÜÇLERİ YERLEŞİM YERLERİNİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan’da yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan’da yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiği, Goranboy, Tatar, Ağdam, Berde ve Ağcabadi bölgelerinde köylerin saldırıya uğradığı ve ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Azerbaycan ordusunun da yeterli önlem aldığı ifade edildi.

Öte yandan, dünkü çatışmalarda Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı yönlerinde Ermenistan güçlerine ağır kayıplar verdirdiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait yaklaşık 10 tank, 6 D-20 top, 1 ‘Acacia’ kundağı motorlu topçu cihazı ve yaklaşık 30 aracı imha ettiği duyuruldu. Ermenistan güçlerinden 1’inci ve 7’nci alaylarından bir grup askerin mevzileri terk ederek kaçtığı ifade edildi.