Son dakika haberi: Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı! Çok sayıda sivil enkaz altında kaldı

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdığını duyurdu.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre, Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı.

Ermenistan'ın Gence'ye attığı füze, çok katlı binaya isabet etti. Onlarca ailenin yaşadığı bina tamamen yıkıldı.

Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gence'de bulunan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk bölgeye yapılan füze saldırısını şu ifadelerle anlattı:

"Bir canlı kadın çıkarıldı enkazdan, sedyelerin biri gidiyor biri geliyor. Küçücük bir çocuk çıktı enkazdan, kanlar içinde eli elime değdi. Hassas burunlu köpekler bölgede arama yapıyor. Bu enkazından altında 60-70 kişinin olduğu söyleniyor. İnsanların uyuduğu bir vakitte, balistik bir füze ile oldu bu saldırı. Geçen hafta da balistik bir füze ile saldırı yapılmıştı. Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusunun mevzileri var, Azerbaycan ordusu ilerledikçe Ermenistan ordusu daha da saldırgan bir hal alıyor. 30 yıl boyunca Ermenistan ordusu Karabağ'ın çevresine tüneller kazmış, bu tünellere sığınıyorlar. İçerideki yetkililerden bilgi ve fotoğraflar alıyoruz. Aynı Suriye'deki PKK'lı YPG'li teröristlerinki gibi tüneller var. Bu tünellerden füzeler atılıyor.

Ermenistan ordusu sivillere o kadar füze atıyor ki sesinden hangi füze olduğunu anlıyoruz. Ermenistan sivilleri katlediyor, gazetecileri hedef alıyor. Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor. 12 gündür Azerbaycan'da siviller katlediliyor."

HACIYEV: "BU, ERMENİSTAN'IN TERÖR POLİTİKASININ GÖSTERGESİDİR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Gence'ye düzenlenen füze saldırısında 20'den fazla evin yıkıldığını bildirdi. Haciyev "Ermenistan, zalimce sivillere saldırmaya başladı. Bu Ermenistan'ın terör politikasının göstergesidir." dedi.

ÖMER ÇELİK: CEZASIZ KALMAYACAK

Ömer Çelik, Ermenistan'ın füze saldırılarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence'ye yapılan saldırılar insanlık suçudur.

Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir."

"ERMENİSTAN ULUSLARASI BİR CİNAYET İŞLEMİŞTİR"

Azerbaycan Milletvekili Genire Paşayeva "Bu bir soykırımdır. gece saatlerinde insanların evlerinde uyudukları ve savunmasız oldukları anda hedefe almak bu bir insanlık suçudur ve cinayettir. Ermenistan uluslararası bir cinayet işlemiştir." dendi.