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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 11:43 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ermenistan'dan alçak saldırı! Sivilleri hedef aldılar

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Ermeni askeri grupların, Azerbaycan’ın Gence şehrini, işgal altındaki Karabağ’da Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini bombaladığı bildirildi. Azerbaycan alçak saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'daki şehir ve köylere yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Ermeni askeri gruplar, Gence şehrini, Karabağ’da ise Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Gence’ye yönelik saldırılar, Ermenistan topraklarından yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan alçak saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını duyurdu. Azerbaycan açıklamasında saldırıya uğrayan yerin ağır hasar aldığı kaydedildi.

Son dakika... Ermenistandan alçak saldırı Sivilleri hedef aldılar

Son dakika... Ermenistandan alçak saldırı Sivilleri hedef aldılar

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