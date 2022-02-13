Son dakika: Ermenistan'da korkutan deprem

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AFAD'dan aktarılan bigliye göre; Ermenistan'ın Shirak bölgesinde saat 21:25'te 5.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 5.61 km olarak açıklandı.

AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ermenistan'ın Shirak kenti yakınlarında saat 21.25'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ermenistan'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Ermenistan'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak il genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiş olup araştırmalarımız devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

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