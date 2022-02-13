Son dakika: Ermenistan'da korkutan deprem

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vakalardaki düşüş devam ediyor.. Bakan Koca 6-12 Şubat arasındaki detaya dikkat çektiVakalardaki düşüş devam ediyor.. Bakan Koca 6-12 Şubat arasındaki detaya dikkat çekti#Koronavirüs
Son Dakika: Trabzonspor-Konyaspor maçında Visca yine sahnede 3 yıl sonra ilk kez...Son Dakika: Trabzonspor-Konyaspor maçında Visca yine sahnede! 3 yıl sonra ilk kez...#Trabzonspor
84 yıl sonra aynı tarihi hata Macrona çok sert tepki84 yıl sonra aynı tarihi hata! Macron'a çok sert tepki#Ukrayna
Tansiyon yükseliyor Bir kritik açıklama daha: Çok çok ciddiTansiyon yükseliyor! Bir kritik açıklama daha: Çok çok ciddi#RUSYA
KDV indirimi nasıl yansıyacak İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlarKDV indirimi nasıl yansıyacak? İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlar#KDV Oranı
Trabzonspor, zorlu maçta Konyasporu 2 golle devirdiTrabzonspor, zorlu maçta Konyaspor'u 2 golle devirdi#Trabzonspor - Konyaspor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz#AK PARTİ
Mardin’de oynanan maçta ortalık savaş alanına döndü Futbolcular ve antrenör yaralandıMardin’de oynanan maçta ortalık savaş alanına döndü! Futbolcular ve antrenör yaralandı#Futbol
Yunan Bakan Yardımcısından Egede provokatif ziyaretlerYunan Bakan Yardımcısı'ndan Ege'de provokatif ziyaretler#Yunanistan
Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla doluTanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu#Bitcoin
İtalyan mafyasında müzik Suç onlara bu şarkılarla sesleniyor...İtalyan mafyasında müzik! Suç onlara bu şarkılarla sesleniyor... #Mafya
Konvoy yola çıktı... Brükselde OHALKonvoy yola çıktı... Brüksel'de OHAL!#Brüksel
Ticaret Bakanı Muştan KDV indirimi açıklaması 81 ile duyuruldu... Yaptırım uygulanacakTicaret Bakanı Muş'tan KDV indirimi açıklaması! 81 ile duyuruldu... Yaptırım uygulanacak#Mehmet Muş
80inci testi de pozitif Beynim artık her gün bana Muzaffer bugün öleceksin diyor80'inci testi de pozitif! "Beynim artık her gün bana 'Muzaffer bugün öleceksin' diyor"#İstanbul
Kanlı takip Kırmızı ışıkta ateş açtılar, 2 kadın öldüKanlı takip! Kırmızı ışıkta ateş açtılar, 2 kadın öldü#Kocaeli
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Ermenistan'da korkutan deprem

#AFAD#Deprem#Ermenistan
Son dakika: Ermenistanda korkutan deprem

Son dakika haberine göre, Ermenistan'ın Shirak bölgesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Türkiye sınırına 35 km uzaklıkta gerçekleşirken Kars, Artvin, Ardahan ve Iğdır'dan da hissedildi.

Haberin Devamı

AFAD'dan aktarılan bigliye göre; Ermenistan'ın Shirak bölgesinde saat 21:25'te 5.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 5.61 km olarak açıklandı.

AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ermenistan'ın Shirak kenti yakınlarında saat 21.25'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ermenistan'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Ermenistan'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak il genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiş olup araştırmalarımız devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

Haberin Devamı

Son dakika: Ermenistanda korkutan deprem

Haberle ilgili daha fazlası:
#AFAD#Deprem#Ermenistan

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası