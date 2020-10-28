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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 13:06 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi.. Ermenistan Berde şehir merkezinde sivilleri vurdu: 20 ölü, 40'tan fazla yaralı var

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Son dakika haberi.. Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 20 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla yaralı var.

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  • Ermenistan Berde kent merkezini vurdu
  • Ermenistan Berde kent merkezini vurdu
  • Ermenistan Berde kent merkezini vurdu
  • Ermenistan Berde kent merkezini vurdu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ermenistan, Berde şehir merkezini vurdu. Füzelerin isabet ettiği çok sayıda dükkan ve araç yanıyor.

İlk belirlemelere göre 20 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla yaralı var.

Son dakika haberi.. Ermenistan Berde şehir merkezinde sivilleri vurdu: 20 ölü, 40tan fazla yaralı var

Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etti. Ermenistan silahlı güçlerinin, vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeyi vurması sonucu, 20 kişi hayatını kaybetti. 40'tan fazla yaralı olduğu duyuruldu.

Saldırıda, kent merkezindeki caddede park halinde bulunan 3 araç tamamen yandı, iş yerleriyle alt yapılar hasar aldı.

Görgü tanıklarından bir esnaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aniden patlama sesini duydum. Büfenin içindeydim. Büfenin önünde duran bir kişi ağır yaralandı. Ne olduğunu anlamadım." dedi. 

Kendisinin hafif bir şekilde yaralandığını belirten esnaf, yaralıları hastaneye taşıdığını anlattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Ermenistan'ın Tatar silahlı kuvvetlerine yapılan füze saldırılarının ardından Barda'ya roket saldırıları gerçekleştiriyor. Dün sivillerin öldürülmesinden bir ders çıkarılmamış. Ermenistan askeri işgaline son vermeli'' dedi.

 

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