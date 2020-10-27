Son dakika: Ermenistan ordusu yine sivillere saldırdı: 4 ölü, çok sayıda yaralı

Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın Berde'ye düzenlediği füzeli saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Saldırıya ilişkin açıklamayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev yaptı.

Ermenistan'ın, askeri kayıplarını telafi etmek adına insani ateşkesi ihlal edip sivilleri öldürdüğünü belirten Hacıyev, Barda'ya yapılan füzeli saldırıda şu ana kadar 3 sivilin yaşamını yitirdiğini; aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivilin ise yaralandığını ifade etti.