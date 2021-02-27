Son dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Paşinyan'a ret!

Reuters Haber Ajansı'nın son dakika olarak geçtiği habere göre Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması kararını veto etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınması yönündeki kararını reddetti.

Ermenistan'da genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının da içinde bulunduğu 60 general geçtiğimiz perşembe günü bir muhtıra yayınlayarak hükümetin istifa etmesini istemişti.

Paşinyan, yaşananları bir darbe girişimi olarak tanımlayarak destekçilerini sokağa çağırmıştı.