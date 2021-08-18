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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 18.08.2021 - 18:02 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan flaş Türkiye açıklaması!

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Son dakika: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan flaş Türkiye açıklaması!

Son dakika haberine göre Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan'dan flaş bir Türkiye açıklaması geldi. Paşinyan "Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Son dakika haberine göre Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan'dan flaş bir Türkiye açıklaması geldi. Paşinyan "Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Paşinyan açıklamasında biz dün de ilişkilerimizi önkoşulsuz olarak düzeltmeye hazırdık, bugün hala buna hazırız. Ankara ve Erivan arasında karşılıklı güven atmosferi yaratabilmek için ilişkileri önkoşulsuz olarak sürdürmeye hazırız." dedi.

Paşinyan açıklamasını televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında yaptı.

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