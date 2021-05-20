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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 20.05.2021 - 16:31 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ermenistan, Azerbaycan sınırına uyarı ateşi açtı!

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Son dakika... Ermenistan, Azerbaycan sınırına uyarı ateşi açtı!

Son dakika haberine göre Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan sınırına uyarı ateşi açtıklarını açıkladı.

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Ermenistan - Azerbaycan sınırında bir hareketlilik yaşanıyor. Ermenistan'ın Azerbaycan'a uyarı ateşi açtığının bildirildiği haber Ermenistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırıldı.

Rusya merkezli RIA Haber Ajansı da Ermenistan'ın Azerbaycan'ı sınır ihlali ile suçladığını, uyarı ateşinin bu sebeple açıldığını açıkladı.

Ermenistan geçen hafta da Azerbaycan'ın sınıra birlik yolladığını iddia etmiş, bu durumun zaten kırılgan halde bulunan ateşkes anlaşmasına zarar verdiğini söylemişti. Azerbaycan ise bu iddiaları yalanlamıştı. 

Ermenistan ve Azerbaycan arasında geçtiğimiz yıl sonunda yaşanan çatışmalarda çok sayıda can kaybı yaşanmış, 6 hafta süren çatışmalar Rusya'nın arabuluculuğuyla ateşkesle sonuçlanmıştı.

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