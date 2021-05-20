Son dakika... Ermenistan, Azerbaycan sınırına uyarı ateşi açtı!

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Ermenistan - Azerbaycan sınırında bir hareketlilik yaşanıyor. Ermenistan'ın Azerbaycan'a uyarı ateşi açtığının bildirildiği haber Ermenistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırıldı.

Rusya merkezli RIA Haber Ajansı da Ermenistan'ın Azerbaycan'ı sınır ihlali ile suçladığını, uyarı ateşinin bu sebeple açıldığını açıkladı.

Ermenistan geçen hafta da Azerbaycan'ın sınıra birlik yolladığını iddia etmiş, bu durumun zaten kırılgan halde bulunan ateşkes anlaşmasına zarar verdiğini söylemişti. Azerbaycan ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında geçtiğimiz yıl sonunda yaşanan çatışmalarda çok sayıda can kaybı yaşanmış, 6 hafta süren çatışmalar Rusya'nın arabuluculuğuyla ateşkesle sonuçlanmıştı.

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