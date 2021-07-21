Son dakika: Erdoğan'ın sözleri Atina ve Rum Kesimi'nde deprem etkisi yarattı: Korktuğumuz başımıza geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’nin başkenti Lefkoşa'da toplu açılış ve temel atma törenlerine katılırken 'Maraş' bölgesi içinde de önemli açıklamalarda bulundu.



Rum tarafının tüm karşı propagandasına rağmen Cumhurbaşkanı Tatar ve KKTC Hükümeti'ni Maraş konusunda ortaya koydukları azimli duruş için tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın az önce bizlerle paylaştığı kararla Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Açılımın öncelikle Kapalı Maraş'ın yüzde 3 buçuğuna tekabül eden pilot bölgede başlayacak olması Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor." dedi.

Yıllardır atıl durumda kalan bu bölgenin çözümsüzlüğün değil, Kıbrıs Adası'nın huzurlu ve müreffeh geleceğinin sembolü olacağını dile getiren Erdoğan, "Atılan bu adımlarla Maraş'ta yeni mağduriyetler oluşturulmayacak, bilakis mevcut mağduriyetler giderilecektir. Bizim kimsenin toprağında, hakkında, mülkünde gözümüz yoktur. Kimse de bizim ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkına el uzatamaz." diye konuştu.



ATİNA VE RUM KESİMİ'NDE DEPREM ETKİSİ

Rum tarafı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra çok karışık. Yunanistan ve Fransa’da yaşanan gelişmeler CNN TÜRK ekranlarında değerlendirildi.

CNN TÜRK yayınına Atina'dan bağlanan Yorgo Kırbaki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Yunanistan ve Rum Kesimi'nde yaşanan gelişmeleri şu şekilde aktardı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyareti Atina’da haftalardır gündemdeydi. Çeşitli senaryolar dolaşıyordu. Bunlardan birisi de Maraş’ın bir bölümünün askeri statüsünün kaldırılması da vardı. Erdoğan pazartesi günü KKTC’ye gittiğinde Atina’da heyecan doruktaydı. Erdoğan KKTC Meclisi’ndeki konuşmasında Atina’da dolaşan bu senaryoların hiçbirine değinmeyince Yunan başkentinde birileri çıkıp Türk tarafı AB ve ABD’li yetkililerin uyarısı sonrası geri adım attı iddiasında bulunda. Kimileri Erdoğan’ın ziyareti bitsin ondan sonra hareket edelim dediler. Haklı da çıktılar.

‘KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ’

Dün KKTC’de Maraş’la ilgili açıklamalar sonrası Atina ve Rum kesiminde ortamı en iyi yansıtan Rum devlet televizyonu spikeriydi. ‘Korktuğumuz başımıza geldi’ dedi spiker. Yunan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı ve Türk tarafının Maraş’la ilgili açıklamalarını şiddetle kınadı, Maraş’ın statüsü değişmemeli dedi. Yunan Başbakanı Miçotakis dün akşam saatlerinde Rum lider ile bir telefon görüşmesinde bulundu atılacak adımlar konuşuldu. Bugün Dışişleri Bakanı Dendias Kıbrıs Rum Kesimi’ne geçti.

KORKTUKLARI NEDİR?

Kıbrıs Rum Kesimi Maraş’ın herhangi bir federe çözümle Rumlara iade edileceğine çantada keklik gibi görüyorlardı. Korkulan senaryoların hepsi olumsuzdu biri de gerçekleşince, ‘‘Korktuğumuz başımıza geldi’ dediler.

Yunan gazeteleri, ‘Türkiye tehdidini gerçekleştirdi’, ‘Erdoğan çözüme mayın yerleştirdi’ gibi manşetler kullandılar.

FRANSA’DAN TEPKİLER

Fransa Dışişleri Bakanı KKTC’nin kararının ardından Rum yönetimine destek verdi. Fransa’daki detayları ise CNN TÜRK Paris Temsilcisi Arzu Çakır Morin şu şekilde aktardı:

Önemli mekik diplomasisi oluyor, Fransa da katıldı. Fransa Rum ve Yunan tarafın AB’deki en büyük destekçisi. Fransa Kıbrıs Rum Kesimi’ne desteğini yeniledi. Doğu Akdeniz krizi sonrası diyalog konuşmalarına zarar verebileceğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada BM’nin güvenlik konseyi gündemine getirileceği açıkladı. Fransız Dışişleri Türkiye’yi BM’nin 550 ve 750 sayılı kararlarına uymaya çağırdı. İki devletli çözüme destek vermediklerini dile getiriyorlar isim vermeden. ABD’den de açıklama geldi, Fransa ile görüştüler dün. BM güvenlik konseyinde görüşülecek konu.

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