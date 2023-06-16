Son dakika... Erdoğan ve Putin sözleşti: Rus liderden Türkiye'ye ziyaret...

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Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "yakınlarda gerçekleştireceği" Türkiye ziyareti konusunda sözleştiğini duyurdu.



Kremlin Sözcüsü Peskov, 1 Haziran'da yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi ziyareti ile ilgili bir davet aldığını doğrulamış ve "Ziyaret için önemli noktalar ana hatlarıyla belirlenmedi. Böyle bir davet var ve tarihler diplomatik kanallar aracılığıyla belirlenecek" ifadelerini kullanmıştı.

