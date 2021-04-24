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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 24.04.2021 - 11:52 | Son Güncelleme:

Son dakika: Endonezya'daki kayıp denizaltının ilk parçası bulundu!

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Son dakika: Endonezya'daki kayıp denizaltının ilk parçası bulundu!

Son dakika haberine göre Endonezya'da içinde 53 askerle kaybolan denizaltıyı arayan ekibin bir enkaz parçasına ulaştığı açıklandı. Denizaltıdaki oksijenin de bugün itibarıyla tükendiği belirtilmişti.

Son dakika haberine göre Endonezya'da içinde 53 askerle kaybolan denizaltıyı arayan ekibin bir enkaz parçasına ulaştığı açıklandı. Denizaltıdaki oksijenin de bugün itibarıyla tükendiği belirtilmişti.

Endonezya Donanma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kayıp denizaltı için arama kurtarma çalışmalarına katılan ekip denizaltı enkazının bir parçasına ulaşmayı başardı.

Son dakika: Endonezyadaki kayıp denizaltının ilk parçası bulundu
Yapılan açıklamada yapılan taramalar sonucu denizaltının denizin 850 metre derininde olduğu düşünülüyor. Öte yandan kaybolan denizaltının 500 metre derinliğe kadar inmesi için tasarlandığı biliniyor. Bölgede olası kurtarma operasyonu ve denizaltından canlı kurtarılacak personel için ekiplerin hazır bekletildiği belirtildi.

Denizaltında bulunan 53 mürettebatın sadece birkaç günlük oksijeni kaldığı ve oksijenin bu sabah erken saatlerde tükendiği açıklanmıştı. Yetkililer mürettebatın durumunu şu an için tahmin edebilmenin mümkün olmadığı belirttiler.

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Son dakika: Endonezyadaki kayıp denizaltının ilk parçası bulundu

 

 

 

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