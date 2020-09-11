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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 08:35 | Son Güncelleme:

Son dakika... Endonezya'da tren otomobile çarptı: 3 ölü, 4 yaralı

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Son dakika... Endonezya'da tren otomobile çarptı: 3 ölü, 4 yaralı
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Endonezya'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kompas gazetesinin haberine göre, Cava Adası'ndaki Doğu Cava eyaletinin Malang bölgesinde yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı.
Kazada trenin önüne kattığı aracı 200 metre kadar sürüklediğini aktaran yetkililer, araçtaki 3 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin yaralandığını ifade etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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