Son dakika: Endonezya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan yapılan açıklamada, yerel saatle 07.43'te deniz yüzeyinin 23 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, eyalete bağlı Malonguane kentinin 112 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.

Sarsıntının Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud bölgesinde hissedildiği bildirildi.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

DEPREMLER PEŞ PEŞE GELDİ

Aynı bölgede dün de korkutan bir deprem meydana gelmişti.

Depremin büyüklüğü 6.2 olarak açıklandı.

Depremle ilgili bilgi Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) verildi.

Gelen bilgilere göre deprem yerel saatle öğlen sularında ve yerin en az 100 kilometre derininde gerçekleşti.

Dün yaşanan depremin ardından can ve mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.

17 binden fazla volkanik adadan oluşan Endonezya 'Pasifik Ateş Çemberi' denen bölgede yer alıyor ve sık sık şiddetli depremlerle sarsılıyor.

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