HABERLERDünya Haberleri

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 08:35

Endonezya'nın Sumatra Adası açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) bildirdiğine göre, Endonezya'da 6,6'lık deprem meydana geldiği kaydedildi.

Depremin, Sumatra Adası açıklarında saat 04.56'da kaydedildiği belirtildi. 

USGS depremin, Simeulue Adası'nın doğu kıyısındaki Sinabang kasabasının 45 km batı-kuzeybatısında, 25,4 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

CAN YA DA MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Yaklaşık 26 kilometre derinlikte meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmediği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada depremin 10 kilometre derinlikte ve 6,3 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

