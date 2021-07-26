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Dünya
Haber Giriş: 26.07.2021 - 15:31 | Son Güncelleme:

Son dakika... Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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Son dakika... Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Dairesi (USGS), Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremde, ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı olmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Dairesi (USGS), Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

USGS merkez üssü, Sulawesi'ye bağlı kıyı kenti Luwuk'un 97 kilometre batısı olan depremin, 10,7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı olmadı.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı.

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