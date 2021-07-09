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Dünya
Haber Giriş: 09.07.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Son dakika: Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

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Son dakika: Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika haberine göre Endonezya'da Sulawesi Adası'nda korkutan deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 6.2 olarak açıklandı.

Depremle ilgili bilgi Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) verildi.

Gelen bilgilere göre deprem yerel saatle öğlen sularında ve yerin en az 100 kilometre derininde gerçekleşti.

Depremde can ve mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.

17 binden fazla volkanik adadan oluşan Endonezya 'Pasifik Ateş Çemberi' denen bölgede yer alıyor ve sık sık şiddetli depremlerle sarsılıyor.

 

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