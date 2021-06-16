Son dakika haberler: Endonezya açıklarında şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılırken halktan yüksek kesimlere gitmeleri istendi.

Şiddetli deprem 10 kilometre derinlikte gerçekleşirken tsunami uyarısı yapıldı ve bölge halkına yüksek yerlere gidin uyarısı yapıldı.

Uzmanlar oluşabilecek tsunami dalgalarının özellikle yakındaki Seram Adası'na zarar verebileceğinden korkarken adalarda yaşayan herkese sms yoluyla uyarı mesajları atıldı.

Yetkililer henüz ölü ya da yaralı bilgisi olmadığını ancak bölgedeki bazı binalarda hasar olduğu bilgisini verdi.

Pasifik Okyanusu'nda birçok küçük adadan oluşan bir ülke olan Endonezya'da şiddetli depremler, tsunamiler ve volkan faaliyetlerine rastlanıyor. Bölge bu sebepten 'Ateş Çemberi' olarak da anılıyor.

2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem Endonezya'nın Sumatra kıyılarını vurmuş, oluşan tsunamiyle birlikte toplamda 220 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

DÜNYANIN EN UZUN DEPREMİ BELİRLENDİ: TAM 32 YIL SÜRDÜ!

1861 yılında Endonezya’nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 8,5 büyüklüğündeki depremin tam 32 yıl sürdüğü belli oldu. Uzmanlar depremin binlerce kişinin hayatına mal olduğunu açıkladı.

Bilim dünyası 6,5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili yapılan araştırmanın sonuçlarını konuşuyor.

Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, dünyanın bilinen en uzun depremini belirlemeyi başardı.

İngiliz Daily Expressgazetesinde yer alan habere göre, Endonezya’nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 8,5 büyüklüğündeki depremin tam 32 yıl sürdü.

Jeolojide 'yavaş kayma olayı'(slop-sweep event) olarak bilinen bu olaya göre bölgedeki iki tektonik plaka birbirlerine yıllar boyunca yaklaştı.

Bu yaklaşma yıllarca hissedilmeyecek kadar küçük depremlerin meydana gelmesine neden oldu.

Söz konusu araştırmaya göre, 32 yıl boyunca süren bu depremlerin ardından yıkıcı 8,5'lik deprem meydana geldi.

Başka bir deyişle 32 yıl boyunca süren depremler yıkıcı depremin meydana gelmesine zemin hazırladı.

Bilim insanları bu deprem dalgasının anlaşılmasının gelecekte binlerce hayatı kurtarmak için kilit rol oynayacağı görüşünde.

1861 yılında meydana gelen deprem binlerce kişinin hayatına mal olmuş, bölgedeki coğrafyanın bile değişmesine neden olmuştu.

1861 depremi yıkıcı bir tsunaminin de oluşmasına neden olmuş, tsunami 500 kilometreden geniş kıyı hattını vurmuştu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara