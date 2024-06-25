Son dakika… En yakın müttefikiyken Putin görevden almıştı… Eski savunma bakanı için tutuklama emri çıkarıldı!

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Yerine beklenmedik şekilde Başbakan Yardımcısı ve ekonomist Andrey Belousov atanan, Rusya’nın en uzun süre görev yapan Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, eski Rusya Savunma Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkardı. Bu iki isim Putin tarafından Ukrayna savaşının kritik bir döneminde yapılan “temizlik” operasyonuyla görevden alınmıştı.

Ajanslara düşen son dakika haberine göre Uluslararası mahkeme Ukraynalı sivil hedeflere yönelik saldırılar nedeniyle Rus yetkililer hakkında yakalama emri çıkardı

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, bugün yayınlanan kararla eski Bakan Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov’u “savaş suçları” ve “insanlığa karşı insanlık dışı eylemlerde bulunmakla” suçladı.