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Son dakika… En yakın müttefikiyken Putin görevden almıştı… Eski savunma bakanı için tutuklama emri çıkarıldı!

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#Sergey Şoygu #Uluslararası Ceza Mahkemesi #RUSYA
Son dakika… En yakın müttefikiyken Putin görevden almıştı… Eski savunma bakanı için tutuklama emri çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 14:24

Mart ayındaki seçim zaferinden sonra devlet başkanı olarak 5. dönemine başlayan Rus lider Vladimir Putin, yemin ettikten sonra ilk iş olarak Rusya'nın en uzun süre görev yapan bakanı olan Sergey Şoygu'yu görevden almıştı. Bugün gelen haber ise dünya çapında ikinci bir şok dalgası yarattı.

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Yerine beklenmedik şekilde Başbakan Yardımcısı ve ekonomist Andrey Belousov atanan, Rusya’nın en uzun süre görev yapan Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, eski Rusya Savunma Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkardı. Bu iki isim Putin tarafından Ukrayna savaşının kritik bir döneminde yapılan “temizlik” operasyonuyla görevden alınmıştı.

Son dakika… En yakın müttefikiyken Putin görevden almıştı… Eski savunma bakanı için tutuklama emri çıkarıldı

Ajanslara düşen son dakika haberine göre Uluslararası mahkeme Ukraynalı sivil hedeflere yönelik saldırılar nedeniyle Rus yetkililer hakkında yakalama emri çıkardı

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, bugün yayınlanan kararla eski Bakan Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov’u “savaş suçları” ve “insanlığa karşı insanlık dışı eylemlerde bulunmakla” suçladı.

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#Sergey Şoygu #Uluslararası Ceza Mahkemesi #RUSYA

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