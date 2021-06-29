Son dakika: En son o tanık olmuştu... Ezber bozan koronavirüs açıklaması

Koronavirüs yaklaşık 2 yıldır hayatımızda. Ancak virüsün nasıl ve nereden çıktığı konusunda hala bilim dünyası hemfikir olabilmiş değil.

Son dönemde virüsün Wuhan'daki laboratuvardan sızdığına dair yeni kanıtların çıkması ile birlikte gözler buraya çevrilmiş durumda.

Bu iddia ile ilgili neredeyse her gün yeni bir gelişme yaşanırken Wuhan Laboratuvarı'ndaki son yabancı bilim insanı Danielle Anderson ilk defa konuştu.

Bloomberg'e açıklamalarda bulunan Anderson sızıntı iddiaları ile ilgili ezber bozan açıklamalara imza attı.

Anderson, röportajında, söz konusu laboratuvarın iddiaların aksine benzerleri ile aynı şekilde çalışan bir tesis olduğunun altını çizdi.

Virüsün ilk yayılmaya başladığı 2019'da bu laboratuvarda bulunan virüs uzmanı, yine iddiaların aksine tanıdığı hiçbir meslektaşının hasta olmadığını belirtti.

Wuhan'daki laboratuvarı 'normal bir yer' olarak tanımlayan Anderson, 'İnsanlar hasta olsaydı ben de hasta olurdum ama olmadım' dedi.

Anderson daha sonra yaptırdığı kapsamlı test sayesinde virüse hiç yakalanmadığını öğrendiğinin de altını çizdi.

Koronavirüsün laboratuvarda sızma ihtimalinin araştırılması gerektiğini belirten Anderson, salgının doğal yollarla hayatımıza girdiğini düşündüğünü belirtti.

Virüsün doğru zamanda doğru yerde bulunduğunu belirten Anderson, 'Felaketin oluşması için yan yana geldi' dedi.

ÇİN'İN KORONA BELGELERİNDEKİ ŞOKE EDEN İFADELER

Önceki haftalarda ise Çin'in 'Koronavirüs belgeleri' ABD'li yetkililer tarafından ele geçirilmiş ve Çin'in sır gibi sakladığı proje deşifre olmuştu.

ABD basınında geniş yer bulan söz konusu belgelere göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürütüyor.

Söz konusu belgelerde bu proje bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor. Belgelerde Üçüncü Dünya Savaşı'nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor.

ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan iki atom bombasına atıfta bulunan belgelerde biyolojik silahların yeni bir dünya savaşında 'zafer için temel silah' olacağının altı çiziliyor.

Halk Kurtuluş Ordusu'nda görev alan bilim adamlarının hazırladığı dosya, hastalıkların 'daha önce hiç görülmemiş bir şekilde' silah yapmak için manipüle edilmesini incelediğini iddiası yer alıyor.

Belgelerde biyolojik silahların maksimum etkiyi göstermesi için gereken koşullar da özetleniyor. Belgelerde 'biyolojik saldırı gece veya şafak vakti sabit rüzgar yönü olduğu zamanda yapılmalı' ifadesi yer alıyor.

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