Son dakika...Emanuel Macron'un koronavirüs testi pozitif çıktı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi...



Yapılan ilk açıklamada, Macron'un 7 gün süreyle karantinada kalacağı ve günlük rutin işlerini yürütmeye devam edebileceği aktarıldı.



Açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın virüsü kimden ve nasıl kaptığının henüz bilinmediği, Cumhurbaşkanı'nın bütün randevularını iptal ettiği ve önümüzdeki günlerde Lübnan'a yapacağı ziyareti ise başka bir tarihe ertelediği ifade edildi.