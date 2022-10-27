Son dakika... Elon Musk resmen Twitter'ı satın aldı! İşte yaptığı ilk değişiklik

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Elon Musk bugün Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı.

Anlaşmanın sağlandığını belirten milyarder iş insanı reklam verenlere seslendiği bir mesaj yayınladı.

Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Musk, şu ifadeleri kullandı;

'Twitter'ı neden satın aldığım ve reklamcılık hakkında ne düşündüğüm hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı. Çoğu yanlış çıktı. Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın, uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır.'

MUSK İLK DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

Musk Twitter hesabındaki açıklama kısmını değiştiren Musk buraya 'Chief twit' (Twitter şefi) ifadesini yazdı.

44 MİLYAR DOLARA ANLAŞMIŞTI

Nisan ayında Twitter’a hisse başına 54,20 Dolar fiyat veren Musk, toplamda 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması üzerinde Twitter ile anlaşma sağlamıştı.

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Twitter’daki bot hesapların şirketin iddia ettiğinden fazla olduğunu belirten Musk, geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmayı feshetmişti.

Twitter, Musk’ın suçlamalarını reddetmiş ve Musk’ı anlaşmayı feshettiği için mahkemeye vermişti. İlerleyen günlerde ise Twitter ve Musk arasında yeniden anlaşma sağlanmıştı.

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