Son Güncelleme:
Son dakika... El Bab'da bombalı yüklü araç patladı
Suriye'nin El-Bab ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Patlamanın ardından sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısı henüz açıklanmazken patlamanın yoğun bir alanda meydana gelmesi nedeniyle can kaybı ve yaralı sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor.
Patlamanın meydana gediği aracın Bizeaa kentindeki polis merkezinde çalışan memura ait olduğunu öğrenildi.,
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle