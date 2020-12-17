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GeriDünya Son dakika... Ege'de deprem... Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde de hissedildi
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Haber Giriş: 17.12.2020 - 16:47 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ege'de deprem... Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde de hissedildi

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Son dakika... Ege'de deprem... Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde de hissedildi
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Son dakika haberine göre, AFAD, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 16.36'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde de hissedildiği öğrenildi.

Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 16.36'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin 5.54 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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