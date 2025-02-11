SON DAKİKA: Ege Denizi'nde peş peşe 7 deprem! Yunanistan'da 5'ten büyük 2 sarsıntı: Fayın kırılma şekli ilk kez değişti

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Ege Denizi'nde devam eden sismik hareketlilik nedeni ile endişe dolu günler geçiren Santorini adası dün büyüklüğü 5'ten büyük iki deprem ile sarsıldı. Başkent Atina'da bile hissedilen depremin derinliği 17 kilometre olarak ölçüldü.



Yunanistan'ın kamu yayıncısı ERT kanalına konuşan Selanik'teki Aristoteles Üniversitesi'nden sismolog profesör Kostas Papazachos, Şubat ayı boyunca durumun bu şekilde devam etmesi beklentisiyle hareket edilmesi gerektiğini savunuyor.

Kostas Papazachos, "Biraz sabırlı olup beklememiz gerek. Umarım birkaç hafta sonra bu fenomen durulmaya başlar" derken büyük bir deprem olasılığının da tamamen göz ardı edilemediğini vurguladı.



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Sismolog Gerasimos Papadopoulos ise ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğunu belirterek, "İlk günlerde gördüğümüz güçlü işaretler yok. Agresif deprem dizisi davranış özelliklerini değiştirmeye başladı" dedi ve bir noktaya dikkat çekti;

“Sanıyorum ki şimdiye kadar tüm depremler, etkinleşen fay hattı üzerinde aynı kırılma mekanizmasına sahipti. Bugün ise küçük bir farklılık var; bu da belki de şimdiye kadar etkinleşen sismik bölgenin doğusunda, küçük boyutlarda bir komşu fayın harekete geçmiş olabileceğini gösteriyor.”



Salı sabahı SKAI'ye konuşan Jeodinamik Enstitüsü müdür yardımcısı Vassilis Karastathis ise herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek "5.3, birkaç gün önce yaşadığımız 5.2'den farklı değil." açıklamasında bulundu.

Sismolog Akis Tselentis ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sismik hareketlilikte herhangi bir azalma olsa bile dikkatli olmaya devam edin. Daha gidecek çok yolumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

Sismolog Dr. Chouliaras Iefimerida'ya yaptığı açıklamada sismik hareketliliğin azalma eğiliminde olmadığını belirterek "Tahminimce bu olay birkaç hafta daha devam edecek" dedi.



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Atina Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı 12 bin 800'den fazla deprem tespit edildiğini aktarıyor. Uzmanlar büyük bir deprem olasılığının halen bulunduğunu doğruluyor.

Santorini adsında 26 Ocak'ta bu yana süren deprem fırtınası nedeniyle en az 11 bin kişi bölgeden ayrıldı.İnstagram adası olarak bilinen Santorini adeta hayalete dönerken 3 Mart'a kadar olağanüstü hal durumu devam edecek. Santorini ve yakınındaki Amorgos ile ve diğer birkaç adada da Salı günü de okullar kapalı olacak.

Olası acil durum senaryosuna karşı Santorini'ye bir arama kurtarma köpeği ile insansız hava araçları eşliğinde kurtarma ekipleri gönderildi.Ekipler, Ada hastanesinin yanındaki basketbol sahasında çadırlar kurarak lojistik merkez oluşturdu.

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Deprem hareketlerini daha iyi izleyebilmek ve riskleri önceden tespit edebilmek amacıyla Santorini'nin çeşitli noktalarına ek sismograflar yerleştirildi. Uzmanlar, sarsıntıların kaynağını detaylı şekilde analiz ederek olası büyük bir depremin işareti olup olmadığını anlamaya çalışıyor.



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Öte yandan, tsunami riskine karşı kıyı bölgelerinde yaşayan halk, bazı ev ve kiliselerin önüne kum çuvalları yerleştirerek dalgaların olası etkilerini en aza indirmeye yönelik tedbirler alıyor. Yetkililer, halka paniğe kapılmadan resmi açıklamaları takip etmeleri ve güvenilir olmayan söylentilere itibar etmemeleri uyarısında bulundu.

EGE DENİZİNDE DEPREM FIRTINASI

AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde sabah 6'dan bu yana peş peşe 7 deprem meydana geldi. Bunlardan büyüğü 4,7 en küçüğü ise 3,8 şiddetindeydi.

Saat 06:47 (4,2)

Saat 07:41 (3,8)

Saat 08:14 (4,3)

Saat 08:43 (4,2)

Saat 08:58 (4,7)

Saat 09:07 (4,1)

Saat 09:39 (4,5)