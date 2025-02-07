Son dakika... Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem! Santorini'de olası 3 senaryo: Volkan aktif ve çanlarımızı çalıyor

Haberin Devamı

Ege Denizi'nden artan sismik hareketlilik Yunanistan'ın Santorini adasının korku dolu günler geçirmesine neden oluyor. Adanın 10 gün içinde 7 bin 700'ün üzerinde küçük depremle sarsıldığı belirtildi. Atina Jeodinamik Enstitüsü dün Richter ölçeğine göre 4 veya daha büyük büyüklükte 30'dan fazla sismik sarsıntı kaydetti.



Ege Denizi'nde bugün saat 10.16'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.



Haberin Devamı

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Ege'de son günlerdeki yoğun sismik hareketlilikten etkilenen Santorini'de 1 Mart'a kadar olağanüstü hal uygulanmasına karar verdi.

Atina'dan Ada'ya giden uzman ekip, binalarda inceleme başlatırken, uzmanlar sık yaşanan sarsıntılar nedeniyle heyelan tehlikesine dikkati çekerek, bölge sakinlerinden dikkatli olmalarını istedi. Olası büyük depreme karşı tedbir amaçlı Ada'ya ekstra asker, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ada halkı, tsunami riskine karşı kum torbalarıyla set yaparak önlem almaya başladı.



Santorini Ticaret ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nikos Nomikos, deprem endişesiyle yaklaşık 14 bin kişinin Ada'dan ayrıldığını, bu durumun işletmeleri olumsuz etkilediğini söyledi.

ADAYA ÜST DÜZEY ZİYARET

Yunan medyası, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias'ın bugün bölgedeki yoğun sismik aktivite hakkında yetkililerden bilgi almak üzere Santorini'ye gideceklerini duyurdu

Haberin Devamı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis dün yaptığı açıklamada Ege'deki sismik hareketliliğe dair iyimser olduklarını belirterek uyarılara kulak vermenin önemine işaret etmişti.



Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, doğal afetler profesörü Kostas Sinolakis, Santorini ve Amorgos arasındaki bölgede yoğun sismik aktivitenin gelişmesine ilişkin olası 3 senaryo olduğunu belirtiyor.

Profesöre göre ilk senaryo, 2011'de olduğu gibi tüm sismik aktivitenin durması. İkinci senaryo, mevcut sismik aktivitenin daha büyük bir depreme yol açması, üçüncü senaryo ise Santorini veya Columbo yanardağında küçük bir patlama yaşanması.

Haberin Devamı

Sinolakis gazeteye yaptığı açıklamada adadaki 2011 fenomenine ve aynı zamanda mevcut fenomene atıfta bulunarak "Umarım sona erer ama Santorini yanardağıyla işimiz bitmedi. Volkan aktif ve çanlarımızı çalıyor, 1950'den beri patlamadı." dedi.

