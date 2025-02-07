×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem! Santorini'de olası 3 senaryo: Volkan aktif ve çanlarımızı çalıyor

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Yunanistan#Ege Denizi Depremi
Son dakika... Ege Denizinde 4,8 büyüklüğünde deprem Santorinide olası 3 senaryo: Volkan aktif ve çanlarımızı çalıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 10:33

Peş peşe meydana gelen sarsıntılar nedeni ile OHAL ilan eden Santorini adasındaki alarm durumu devam ederken Ege Denizi'nde bugün saat 10.16'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Doğal afetler profesörü Kostas Sinolakis, Santorini ve Amorgos bölgesindeki yoğun sismik aktivitenin gelişmesine ilişkin olası 3 senaryoyu açıkladı ve "Santorini yanardağıyla işimiz bitmedi. Volkan aktif ve çanlarımızı çalıyor" dedi.

Haberin Devamı

Ege Denizi'nden artan sismik hareketlilik Yunanistan'ın Santorini adasının korku dolu günler geçirmesine neden oluyor. Adanın 10 gün içinde 7 bin 700'ün üzerinde küçük depremle sarsıldığı belirtildi. Atina Jeodinamik Enstitüsü dün Richter ölçeğine göre 4 veya daha büyük büyüklükte 30'dan fazla sismik sarsıntı kaydetti.

Son dakika... Ege Denizinde 4,8 büyüklüğünde deprem Santorinide olası 3 senaryo: Volkan aktif ve çanlarımızı çalıyor

EGE DENİZİ'NDE BİR DEPREM DAHA

Ege Denizi'nde bugün saat 10.16'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Son dakika... Ege Denizinde 4,8 büyüklüğünde deprem Santorinide olası 3 senaryo: Volkan aktif ve çanlarımızı çalıyor

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Haberin Devamı

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Ege'de son günlerdeki yoğun sismik hareketlilikten etkilenen Santorini'de 1 Mart'a kadar olağanüstü hal uygulanmasına karar verdi.

Atina'dan Ada'ya giden uzman ekip, binalarda inceleme başlatırken, uzmanlar sık yaşanan sarsıntılar nedeniyle heyelan tehlikesine dikkati çekerek, bölge sakinlerinden dikkatli olmalarını istedi. Olası büyük depreme karşı tedbir amaçlı Ada'ya ekstra asker, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ada halkı, tsunami riskine karşı kum torbalarıyla set yaparak önlem almaya başladı. 

Son dakika... Ege Denizinde 4,8 büyüklüğünde deprem Santorinide olası 3 senaryo: Volkan aktif ve çanlarımızı çalıyor

14 BİN KİŞİ ADADAN AYRILDI

Santorini Ticaret ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nikos Nomikos, deprem endişesiyle yaklaşık 14 bin kişinin Ada'dan ayrıldığını, bu durumun işletmeleri olumsuz etkilediğini söyledi.

ADAYA ÜST DÜZEY ZİYARET

Yunan medyası, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias'ın bugün bölgedeki yoğun sismik aktivite hakkında yetkililerden bilgi almak üzere Santorini'ye gideceklerini duyurdu

Haberin Devamı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis dün yaptığı açıklamada Ege'deki sismik hareketliliğe dair iyimser olduklarını belirterek uyarılara kulak vermenin önemine işaret etmişti.

Son dakika... Ege Denizinde 4,8 büyüklüğünde deprem Santorinide olası 3 senaryo: Volkan aktif ve çanlarımızı çalıyor

ÇANLAR ÇALIYOR: OLASI 3 SEÇENEK

Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, doğal afetler profesörü Kostas Sinolakis, Santorini ve Amorgos arasındaki  bölgede yoğun sismik aktivitenin gelişmesine ilişkin olası 3 senaryo olduğunu belirtiyor.

Profesöre göre ilk senaryo, 2011'de olduğu gibi tüm sismik aktivitenin durması. İkinci senaryo, mevcut sismik aktivitenin daha büyük bir depreme yol açması, üçüncü senaryo ise Santorini veya Columbo yanardağında küçük bir patlama yaşanması.

Haberin Devamı

Sinolakis gazeteye yaptığı açıklamada adadaki 2011 fenomenine ve aynı zamanda mevcut fenomene atıfta bulunarak "Umarım sona erer ama Santorini yanardağıyla işimiz bitmedi. Volkan aktif ve çanlarımızı çalıyor, 1950'den beri patlamadı." dedi.

Son dakika... Ege Denizinde 4,8 büyüklüğünde deprem Santorinide olası 3 senaryo: Volkan aktif ve çanlarımızı çalıyor

Gözden KaçmasınTrumptan bir skandal hamle daha Gözler Mısır ve Ürdünde: Kapalı kapılar arkasında neler konuşuluyorTrump'tan bir skandal hamle daha! Gözler Mısır ve Ürdün'de: Kapalı kapılar arkasında neler konuşuluyor?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Yunanistan#Ege Denizi Depremi

BAKMADAN GEÇME!