Son dakika... Efsane romancı John le Carre hayatını kaybetti

Ailesi, İngiliz romancının dün Royal Cornwall Hastanesi'nde zatürre sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uzun yıllar temsilciğini yapan Johnn Geller, John le Carre'yi "İngiliz edebiyatının tartışmasız bir devi" olarak nitelendirdi.

Geller, yakın dostu için "O, Soğuk Savaş dönemini tanımladı ve takip eden yıllarca korkusuzca gerçeği söyledi... Akıl hocamı, ilhamımı ve en mühimi de bir dostumu kaybettim. Onun gibisini tekrar görmeyeceğiz" dedi.

John le Carre'nin Türkçe olarak yayımlanan kitaplarından bir kısmı şöyle:

'Köstebek', 'Single ve Oğlu', 'Küçük Trampetçi Kız', 'Ölüme Çağrı', 'Casuslar Mücadelesi', 'Gece Müdürü', 'Gizemli Melodi', 'Cinayetin Parıltısı', 'Hain', 'Güvercin Tüneli', 'Casusun Mirası'...

İngiliz The Guardian gazetesi, John le Carre'yi "macera, medeni cesaret ve edebi kabiliyetin eşit parçalarından heyecanlı hikâyeler oluşturan bir yazar" olarak tanımladı.

AJANLIKTAN ROMAN YAZARLIĞINA

1931 doğumlu David John Moore Cornwel, 1940'lı yıllarda İsviçre'de Almanca eğitimi alırken, gizli servisler için çalışmaya başlamıştı.

Eton College'da öğretmenlikten yaptıktan sonra istihbarat subayı olarak çalışmaya geçti. Demir Perde ülkelerinden casuslar devşiriyor ve onlarla ilgileniyordu.

İngiliz İç İstihbarat Servisi MI5'tan bir meslektaşı John Bingham'dan aldığı ilhamla John le Carre takma ismiyle macera hikâyeleri yayınlamaya başladı.

Üçüncü romanı 'Soğuktan Gelen Casus'la 1963 yılında küresel ölçekte tanınan bir yazara dönüştü ve tüm dünya onu John le Carre adıyla tanıyordu artık...

60 yıllık yazarlık kariyerinde çoksatan listelerinde hakimiyet kurdu ve eserleriyle ilgili sayısız değerlendirme yazıları yayımlandı. Birçok romanı beyazperdeye aktarıldı.