Son dakika... Dünyayı sarsan haber Kanada'dan geldi: Delta varyantı yüzde 133 daha ölümcül

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) son dönemde varyantları ile gündemde.

O varyantlardan en dikkat çekeni ise kısa sürede dünya üzerindeki baskın tür haline gelen Delta varyantı. İlk olarak Hindistan'da görülen bu varyantı inceleyen Kanadalı bili insanları oldukça korkutucu sonuçlara ulaştı.

Toronto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen ve Salı günü Canadian Medical Association Journal'da yayınlanan çalışma Delta'nın yüzde 133 daha bulaşıcı olduğu sonucuna ulaştı.

7 Şubat ile 27 Haziran 2021 arasında Ontario'da bildirilen 212 binden fazla Kovid-19 vakasını inceleyen ekip Delta vakaları arasında, orijinal virüs türüne kıyasla hastaneye yatış riskinin yüzde 108, yoğun bakım ünitesine kabul riskinin yüzde 235 ve ölüm riskinin yüzde 133 arttığını belirledi.

Araştırmayı yapan ekip adına açıklamalarda bulunan David Fisman, bulguların yoğun bakım uzmanlarından aldıkları görüşler ile örtüştüğünün altını çizdi.

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Fisman, ülke basınına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Umarım bunun gerçekten bir yıl öncesine göre daha tehlikeli bir virüs olduğunu görerek, belki bu aşı konusunda direnen bazı insanları motive eder.'

HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?

Peki hangi aşı Delta'dan ne kadar koruyor? İngiliz bilim insanları Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech Koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkisini açıkladı. 20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 88 etkili.

Reuters'ta yer alan habere göre, Public Health England (PHE) araştırmacıları bir başka varyant olan Alpha için de bu aşıyı mercek altına aldı. Bilim insanları iki doz Pfizer aşısı Alpha varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 93.7 etkili olduğunu saptadı.

KORUYUCULUK ORANI REVİZE EDİLDİ

PHE söz konusu aşının ilk dozunun Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalığa karşı yaklaşık % 33 etkili olduğunu söylemişti. Son çalışma ile bu oran yüzde 36'ya revize edildi.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde kullanılan bir başka aşı olan Sinovac için Delta koruyuculuk oranı açıklanmıştı. Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu.

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Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.

Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.

Moderna da aşısının Delta'ya karşı etkinlik oranını açıkladı. Şirket ikinci aşı dozunu aldıktan bir hafta sonra sekiz hastadan kan örnekleri aldı ve onları birden fazla varyanta maruz bıraktı.

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Aşı, Delta Varyantı da dahil olmak üzere test edilen tüm varyantlara karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretti. Yapılan resmi açıklamaya göre, antikor seviyeleri Delta varyantına karşı sadece 2,1 kat düştü.

Delta ile ilgili son açıklama Novosibirsk Devlet Üniversitesi Laboratuvarı Başkanı ve Rusya Bilimler Akademisi üyesi Sergey Netesov'tan geldi.

Netesov Sputnik'e verdiği demeçte aşının Delta varyantına karşı sağladığı koruma oranını da açıkladı. Nestov, 'Aşı delta varyantına karşı yüzde 90 koruma sağlıyor' dedi.