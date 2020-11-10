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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 10.11.2020 - 23:35 | Son Güncelleme:

Son dakika... Dünyanın konuştuğu koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorumlar...

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Son dakika... Dünyanın konuştuğu koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorumlar...
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Alman ilaç devi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin başında olduğu BioNTech şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmuş durumda. 43 bini aşkın kişi üzerinde denenen ve 3'üncü faz denemelerinin yüzde 90 oranında başarılı olduğu belirlenen aşıyla ilgili gönüllüler konuştu.

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  • Son dakika: Pfizer ve BioNTech duyurmuştu... Dünyanın beklediği soru yanıt buldu İşte koronavirüs aşısının fiyatı
  • Son dakika: Pfizer ve BioNTech duyurmuştu... Dünyanın beklediği soru yanıt buldu İşte koronavirüs aşısının fiyatı
  • Son dakika: Pfizer ve BioNTech duyurmuştu... Dünyanın beklediği soru yanıt buldu İşte koronavirüs aşısının fiyatı
  • Son dakika: Pfizer ve BioNTech duyurmuştu... Dünyanın beklediği soru yanıt buldu İşte koronavirüs aşısının fiyatı
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İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; denemelere gönüllü olarak katılanlardan bazıları aşının yan etkilerini grip aşısı ile kıyaslarken, bazıları ise "ağır bir akşamdan kalma hissi" ile tanımladı.

ABD'nin Missouri eyaletinden 45 yaşındaki Carrie de denemelerde yer alan isimler arasında... Başağrısı, ateş ve vücudunun her tarafında ağrı yaşadığını beyan eden Carrie, ilk dozun ardından yan etkilerin grip aşısının yan etkilerine benzer olduğunu, ikinci dozun ardından ise daha şiddetlendiğini söyledi.

Teksas Austin'den Glenn Deshields ise BioNTech'in geliştirdiği aşının yan etkilerini "şiddetli bir akşamdan kalma" hissiyle kıyasladı. 44 yaşındaki Deshields, sonrasında doktoru vasıtasıyla antikor testi yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını, bu nedenle kendisine placebo (ilaçmış gibi verilen fonksiyonsuz madde) verilmediğini anladığını aktardı.

Son dakika... Dünyanın konuştuğu koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorumlar...

HERHANGİ BİR REAKSİYON HİSSETMEDİ

Kendi bağışıklık reaksiyonun koronavirüs aşısı yapıldığına dair emin olmasını sağladığını belirten Deshields, Pfizer/BioNTech aşısının geniş çaptaki klinik deneyler sırasında yüzde 90'dan fazla etkili olduğuna dair haberden ötürü "çok heyecanlandığını" belirtti

Georgia eyaletine bağlı Roma kentinde Bryan ise kendisine placebo verildiğini düşünüyor. Mühendis olduğu belirtilen 42 yaşındaki Bryan, "Bağışıklıkla ilgili hiçbir reaksiyon hissetmediğini" belirtti. Haberde, Bryan'a geçen ay koronavirüse yakalananın kızının ardından Covid-19 teşhisi koyulduğu da aktarıldı.

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