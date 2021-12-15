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Son dakika: Dünyanın gözü bu görüşmedeydi... Rusya ve Çin'den flaş karar

#Rusya#Çin#Dünya
Son dakika: Dünyanın gözü bu görüşmedeydi... Rusya ve Çinden flaş karar

Başta ABD olmak üzere 'batı' ile tarihlerinin en gergin dönemini yaşayan Rusya ve Çin'den flaş bir adım geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi video konferans yoluyla yaptıkları görüşmede Şubat ayında Pekin'de bir araya gelme kararı aldı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bugün video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel konular, korona virüs salgınını değerlendiren liderler, önümüzdeki Şubat ayında da Pekin'de yüz yüze görüşme kararı aldı.

Putin, Şubat’ta Pekin'deki Kış Olimpiyatları açılışına katılacağını söyleyerek, daveti için Xi’ye teşekkür etti.

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Rusya ile Çin arasındaki ticari ilişkilere değinen Putin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Bu yılın Ocak ve Kasım ayları arasında ticaret hacmi yüzde 31 oranında artarak 123 milyar dolara ulaştı. Böylece pandemi öncesindeki 2019 rekorunu kırdık. Yakın gelecekte daha önce öngördüğümüz gibi 200 milyar dolar hedefini aşmayı amaçlıyoruz. Nükleer enerji de dahil olmak üzere enerji sektöründe, sanayide ve yüksek teknolojiler alanında bir dizi büyük ölçekli ortak proje yürütülüyor.'

Son dakika: Dünyanın gözü bu görüşmedeydi... Rusya ve Çinden flaş karar

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Rus koronavirüs aşılarının Çin'de üretilmesiyle ilgili daha önce yapılan anlaşmalara dikkat çeken Putin, 'En başından beri korona virüs salgınına karşı ortak mücadelede güçlerimizi güvenilir bir şekilde birleştirdik. Çin, Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının üretimi için uluslararası merkez haline geldi. Altı Çinli üretici firma ile 150 milyon doz üretim kapasiteli sözleşmeler imzalandı' ifadelerini kullandı.

Çin ve Rusya'nın ortak dış politika izlediğini belirten Putin, 'Dış politika ve savunma birimleri aracılığıyla sürekli temaslar sürdürülüyor. Rusya ve Çin'in dünya arenasındaki eylemlerinin yakın koordinasyonu ve dünyanın öncelikli sorunlarını çözmeye yönelik ortak yaklaşımı uluslararası ilişkilerde önemli bir istikrar faktörü haline geldi. BM Güvenlik Konseyi platformunda, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde, BRICS ortaklığında aktif olarak birlikte çalışıyoruz. Uluslararası hukuka dayalı adil bir dünya düzeninin oluşmasına katkıda bulunuyoruz' dedi.

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#Rusya#Çin#Dünya

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