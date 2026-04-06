Son dakika... Trump'tan İran'a canlı yayında tehdit: Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir

#Trump#İran#SAVAŞ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 20:10

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da askeri yetkililerle birlikte İran savaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, "İran'ın 2 seçeneği var. Yarın akşam İran'a yönelik yeni gelişmeler olabilir. Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir" dedi.

İşte Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İran'ın 2 seçeneği var. Yarın akşam İran'a yönelik yeni gelişmeler olabilir. Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir. ABD'nin elindeki silahlar kimsede yok. Bizdeki ekipman kimsede yok. F-15 pilotunu kurtardık. Çok güzel helikopterle kurtardık.

Harika bir operasyondu. ABD ordusu hiçbir zaman askerlerini arkada bırakmaz. Operayonda 4 bombardıman uçağı, 64 savaş uçağı, 48 yakıt ikmal uçağı ve 13 kurtarma uçağı da dahil olmak üzere toplam 155 uçak kullandık. Operasyon 7 saat sürdü ve ağır ateş altında kaldık. 

Pilot çok cesurdu, dağa tırmandı, kan kaybediyordu ama yakalanmadı. İran güçlerini şaşırtarak farklı bölgelere sevk ettik ve İran topraklarını hiç kayıp vermeden terk ettik. Kaçış planımız vardı. Düşman topraklarının tam ortasındaydık. İran'ın en tehlikeli yerlerinden birindeydik. Kaçış planı için bir pistin olmayışından ve zeminin sağlam olmayışından dolayı çok etkilendik.

İran'la görüşüyoruz, yarın akşama kadar süreleri var. Her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor, ama bekleyip göreceğiz. Şunu anlamalısınız ki, bu insanlarla 47 yıldır uğraşıyoruz.

#Trump#İran#SAVAŞ

