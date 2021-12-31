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Son dakika: Dünyada yeni yıl coşkusu başladı! Yeni Zelanda 2022'ye girdi!

#2022#Yeni Yıl#Yeni Zelanda
Son dakika: Dünyada yeni yıl coşkusu başladı Yeni Zelanda 2022ye girdi

Birçok doğal felaket, siyasi karışıklık ve elbette koronavirüs salgının gölgesinde geçen 2021 yılı sona erdi. Dünyada yeni yıl coşkusu yaşanırken Yeni Zelanda 2022'ye giren ilk ülke oldu.

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Ada ülkesi Yeni Zelanda coğrafi konumu sebebiyle her zaman olduğu gibi yeni yıla ilk girilen ülke oldu.

Yeni Zelanda, 2022'ye Auckland'de düzenlenen on dakikalık havai fişek ve ışık gösterisi ile girdi.

İşte ilk fotoğraflar!

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Koronavirüs salgının etkisinde yaşanan kutlamalarda havai fişek gösterileri düzenlendi ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak büyük kalabalıklar meydanlarda toplanarak 2022'ye neşe içinde girdi.

Yeni Zelanda, 2022 yılında giren ilk ülkelerden biri olurken, halk bu yıl da Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında havai fişek gösterileriyle yeni yıla “merhaba” dedi.

Yeni Zelanda, Samao, Tongo ve Kiribati Adaları’nın ardından yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu.

TSİ saatiyle 14.00’de 2022 yılına giren Yeni Zelanda’da havai fişek gösterileri düzenlendi.

Son dakika: Dünyada yeni yıl coşkusu başladı Yeni Zelanda 2022ye girdi

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Auckland’da Sky Tower Kulesi ve Harbour Köprüsü geri sayımın ardından yeni yılın ilk saniyelerinde özel ışık gösterileriyle aydınlatılırken, gösteriler yaklaşık 10 dakika sürdü.

Yeni Zelanda’dan sonra 2022’ye girecek olan ilk ülkelerden biri ise TSİ 16.00’da Avustralya olacak

 

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#2022#Yeni Yıl#Yeni Zelanda

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