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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 18:37 | Son Güncelleme:

Son dakika: Dünyada koronavirüs vaka sayısında korkunç rakam!

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Son dakika: Dünyada koronavirüs vaka sayısında korkunç rakam!
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Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 52 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 52 milyon 4 bin 379 oldu.

ABD, 10 milyon 575 bin 373 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 647 bin 622 ile Hindistan, 5 milyon 701 bin 283 ile Brezilya, 1 milyon 836 bin 960 ile Rusya, 1 milyon 829 bin 659 ile Fransa, 1 milyon 443 bin 997 ile İspanya, 1 milyon 262 bin 476 ile Arjantin, 1 milyon 233 bin 775 ile İngiltere, 1 milyon 156 bin 675 ile Kolombiya ve 995 bin 463 ile İtalya izledi.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 282 bin 737 kişi yaşamını yitirdi, 36 milyon 514 bin 712 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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