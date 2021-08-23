Son dakika: Dünyada bir ilk! Pfizer/BioNTech aşısı tam onay aldı

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi. Söz konusu aşı, ABD’de geçen yıl aralık ayında acil kullanım onayı almıştı. Böylelikle Pfizer/BioNTech aşısı dünyada Kovid-19'a karşı tam onaylanan ilk aşı oldu.

"PANDEMİYLE MÜCADELEDE KİLOMETRE TAŞI"

FDA yöneticilerinden Dr. Janet Woodcock, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Phizer/Biontech aşısına verilen tam onayın pandemi ile mücadelede en önemli kilemetre taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Woodcock açıklamasında, "Milyonlarca insan halihazırda koronavirüs aşılarını güvenli bir şekilde yaptırmış olsa da, hala aşı olmayanlar için bu onayın ekstra bir güven sağlayacağının da farkındayız" ifadelerini kullandı.

FDA'in resmi internet sitesinde paylaşılan 'tam onay' duyurusunda ise, "Bu onay halk sağlığı için önemli ve güçlü bir başarıyı gösteriyor" denildi.

100'DEN FAZLA ÜLKEYE 1 MİLYAR DOZUN ÜZERİNDE AŞI

BioNTech-Pfizer, şu ana kadar 100'den fazla ülkeye 1 milyar dozdan fazla aşı temin etti. Şirket yıl sonuna kadar kapasitesini 3 milyar doza çıkarmayı hedefliyor., 2022 içinse hedeflenen dozun yılda 4 milyar olacağı açıklandı.

UĞUR ŞAHİN: UYARLAMA YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ

Uğur Şahin, "BioNTech-Pfizer tarafından geliştirilen birinci nesil Kovid-19 aşısı Delta da dahil olmak üzere hali hazırda dolaşımda olan varyantların hepsine karşı etkili. Bu sebepten dolayı aşımızda şu an için herhangi bir uyarlama çalışması yapmayı düşünmüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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