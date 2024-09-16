Son dakika...Dünya Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganı konuşuyor! 'Ukrayna'da savaşmaya ve ölmeye hazırım'

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın Pazar günü Florida'daki bir golf sahasındayken "yakınlarından" ateş açılmasının "suikast girişimi" olabileceğini ve olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Seçim kampanyasını yürüten ekibi, Trump golf sahasında olduğu sırada, "yakınlarında" silah sesleri duyulduğunu ve durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Olayla ilgili bölgedeki güvenlik birimleri, FBI ve Gizli Servis bir basın toplantısı düzenledi. Yerel saatle 13.30 sularında Gizli Servis'e bölgede silah sesleri duyulduğu ihbarı yapıldığı açıklandı. Buna göre, ihbarın ardından polis alanı hızla kapattı.



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Gizli Servis, Trump'ın golf sahasındayken, bir delik önünde durmakla sorumlu bir ajanının, bir ucu çalılıklardan dışarı çıkmış bir tüfek gördüğünü ve hızla buraya ateş açtığını açıkladı. Olay yerinden siyah bir Nissan ile kaçan şüpheli görgü tanıklarının yardımıyla bulundu ve gözaltına alındı.

Şüphelinin görüldüğü çalılıktan dürbünlü bir AK-47 tipi tüfek, iki sırt çantası ve bir GoPro kamera ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Amerikan basınına göre birden fazla yetkili, şüphelinin kimliğini Ryan Wesley Routh olarak açıkladı.

Kolluk kuvvetleri yetkilileri ve ABD basınındaki haberlere göre, 58 yaşındaki Routh son yıllarını bir görev arayışıyla geçirdi; Ukrayna'yı savunmak için gönüllülerden oluşan bir ordu kurmaya çalıştı ve başarısız çabaları hakkında bir kitap yazdı.



Routh, sosyal medya sitesi X'ten 2022 yılında yaptığı paylaşımlarda 'Ukrayna'da savaşmaya ve ölmeye hazır olduğunu' belirtiyordu.

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The New York Times 2023 yılında Ukrayna'daki savaş çabalarına gönüllü olarak yardım eden Amerikalılar hakkındaki bir makale hazırlıyordu. Makale için röportaj yapılan isimlerden biri de Ryan Wesley Routh'tu

Askeri deneyimi olmayan Routh, o dönem gazeteye tutkulu açıklamalar yapmış ve Rusya'nın işgalinden sonra ülkeye seyahat ettiğini ve orada savaşmak için Afgan askerleri toplamak istediğini anlatmıştı.



Ancak kamu kayıtları aslen Kuzey Karolina'lı olan Routh'un 2002 yılında kitle imha silahı bulundurma suçundan iki ayrı olayla ilgili olarak ceza davasıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Mahkeme kayıtlarına göre, Routh Nisan 2002'de ilk suçlamayı kabul etmiş ancak konuya ilişkin başka detay bilinmiyor.

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Routh başarısız girişimlerini anlattığı kitabının İran'a odaklanan bir bölümünde, “beyinsiz” bir başkan seçtiği için suçun bir kısmını üstlenmesi gerektiğini iddia etti ve “Bu yanlış karar nedeniyle bana olduğu kadar Trump'a da suikast düzenlemekte özgürsünüz” ifadelerini kullandı.



Donald Trump, yazılı açıklamasında, "Yakınımda silah sesleri duydum ancak söylentiler kontrolden çıkmadan önce şunu duymanızı istedim: Güvendeyim ve iyiyim!" ifadelerini kullandı.

Trump mesajında, "hiçbir şeyin kendisini yavaşlatamayacağını" ve "asla teslim olmayacağını" da belirtti.

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ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili açıklamasında, eski başkanın zarar görmemiş olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi ve Gizli Servis'in Trump'ı korumak için gerekli tüm kaynağa erişimini sağlama talimatı verdiğini belirtti.

Kasım ayındaki başkanlık seçiminde Trump'a karşı yarışan ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti adayı Kamala Harris, X hesabından yaptığı açıklamada, "Eski başkan Trump ve Florida'daki mülkü yakınlarında silah sesleri duyulduğuna dair haberler aldım, güvende olduğuna sevindim. Şiddetin Amerika'da yeri yoktur" dedi.



Trump'a 13 Temmuz'da Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında bir suikast girişimi düzenlenmişti.

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FBI olay yerinde öldürülen şüphelinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu ancak motivasyonunun bilinmediğini açıklamıştı.

Olay sırasında Trump'ı izleyen bir kişi ölmüş ve iki kişi de yaralanmıştı.

