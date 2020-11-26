Son dakika: Dünya şokta! Putin'in gayrimeşru kızı ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski bir temizlik görevlisinden şuan 17 yaşında olan bir kız çocuğu olduğu iddia edildi.

Özel hayatı ve ailesiyle ilgili detayları gizli tutmasıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili her gün yeni iddialar gündeme geliyor. Rus medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski bir temizlik görevlisinden olan şu anda 17 yaşındaki bir kızı olduğunu iddia etti.

Habere göre, Putin'in, şu an 'gizli' bir multi-milyoner olan eski bir temizlik görevlisinden bir kızı bulunduğunu yazdı.

KİMLİĞİ DE AÇIKLANDI

Söz konusu kızın, Putin ile annesi Svetlana Krivonogikh arasında yıllarca süren bir ilişkiden doğan 17 yaşındaki kızın adının Yelizaveta Vladimirovna olduğu öne sürüldü. Rus medyasına konuşan yerel kaynakların, Putin ile Svetlana'nın ilişkisinin 90'ların sonunda başladığını ve Yelizaveta'nın doğumundan sonra 2000'lerin başında Putin'den ayrıldığını ileri sürdü.

KREMLİN'DEN YALANLAMA

Ailesi hakkında ketum olduğu ifade edilen Başkan Putin'in, bu iddialara herhangi bir tepki vermediği ve Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un Svetlana veya kızıyla ilgili iddiaları reddettiği ifade edildi.