Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü canlı yayında açıklama yapıyor

İşte DSÖ'nün açıklamalarından satır başları;

Her ülke ilk corona virüs vakalarına hazırlanmalı. Hiçbir ülke topraklarında virüs olmayacağı kanaatine kapılmasın. Bu büyük bir hata olur. Ancak ne umutsuz ne de çaresiz değiliz. İlk vakalar için hazır mıyız? İlk vaka geldiğinde ne yapacağız? İzolasyon merkezimiz, yeterli ekipmanımız var mı? Ülkeler şu an bu soruları kendine sormak zorundadır. DSÖ virüse karşı ulusal planlamasını yapmak isteyen tüm ülkelerin yanındadır. Endişe ve panik bize yardımcı olmayacak. İran ve İtalya'daki vakalar bu virüsün nelere kadir olduğunu bize göstermiş oldu. Corona virüsle ilgili epidemi ilan etme konusunda "karar vermek zorunda olduğumuz bir noktaya geldik.