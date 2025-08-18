Son dakika... Dev zirve başladı! Trump: Bugün her şey iyi gidecek

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray Oval Ofis'teki görüşmesi başladı.



TRUMP: ZELENSKİ DE PUTİN DE SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYOR



ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski zirve öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Trump, "Bugün her şeyin iyi gideceğini düşünüyoruz, savaşı bitirmesi konusunda bir şansımız olduğuna inanıyorum. Kesin bir şey söyleyemem, yolun sonunda değiliz, ancak insanlar ölüyor, başarma şansımız var, milyonlarca insan öldü, 4 yıl sürdü. Putin de bu savaşın bitmesini istediğini biliyorum. Benim savaşım değil, Biden’ın savaşı. Ukrayna ile birlikte çalışıyoruz, uzun vadeli bir barış istiyoruz, bu hengame ve kargaşayı ortadan kaldırmak istiyoruz, iki tarafın da faydasına bir barış istiyoruz. Burada 7 ülkenin liderleri var, kesin bir şekilde katılmayacağımızı söyleyemem, güvenlik konusunda çok fazla destek sağlayacağız. Orda bulunan kişiler tarafından, AB birinci savunma mekanizması olacaklar. Bu savaş bitirecek, yanımdaki beyefendi savaşı bitirmek istiyor, Putin de istiyor. Kolay bir savaş değil, bir çok nedeni var, bitirmek zor.

"6 SAVAŞ BİTİRDİM AMA ATEŞKES YAPMADIM"

Bitirdiğimiz savaşlar gerçekten çok fazla oldu, durdurduğum savaşlardan biri anlaşmaya gitmek üzere, ne yaparsam yapayım kendi bakış açımdan yapıyorum. Belki Putin iyi gözükecek, Trump kötü diyecekler, eskiden sevilirdim ancak şu an eleştiriliyorum, seçmenlerim anlıyor, bu üzücü, doğru şeyi yaptığı için eleştiriliyorum. Putin’in ABD topraklarına geldiği için benim bir mağlubiyetim olarak değerlendirildi, bu onun için zor bir şeydi, bizi ziyarete gelmese bu facia derlerdi. Demokratlar bile bana teşekkür ediyor. Yaptığımız işi insanlar görüyor ama basın bana diktatör diyor. Bence bir ateşkese ihtiyaç yok, 6 savaş bitirdim ama ateşkes yapmadım, ateşkes iyidir ama stratejik olarak bir ülke istiyor diğeri istemiyor, biz uzun vadeli bir barış istiyoruz, bir konsept olarak ateşkes insanların ölmesini önler, ateşkes bir tarafı dezavantaja sokabilir, ateşkesi anmadan anlaşma yapmaya çalışıyorum" dedi.

"ZELENSKY CEHENNEMİ YAŞADI"

Trump, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Ukrayna hiçbir zaman NATO’ya katılmayacak deniyordu, bunu görüşmedik ancak güvenliğini garanti edeceğimizi düşünüyoruz. Ukrayna'ya verilen destek 300 milyar doların üzerinde, Biden akıllı bir adam değildi, yozlaşmış bir yönetim tarafından yapıldı. Zelensky cehennemi yaşadı ve bir kaç milyon insan öldü, Biden korkunç bir başkandı."

“ÜÇ TARAFLI GÖRÜŞME OLMAZSA SAVAŞ DEVAM EDECEK”

Trump, konuşmasını şöyle sonlandırdı: AB’den geldiler, İnsanlar diğer odada bizi bekliyor, herkes Ukrayna’yı korumak istiyor, bu anlaşmayı yapmamız gerekiyor. Ukraynalılar harika insanlar, harika bir ülke, Rusyaları da çok seviyorum ve bu savaşın durmasını istiyorum. Başkan Putin ile telefonda görüşeceğim, üç taraflı bir görüşme yapabiliriz ancak yapılmazsa savaş devam edecek. Bu görüşme yapılmazsa savaş devam edecek. Benim telefonumu bekliyor Putin.”

ZELENSKİ: SAVAŞ SONA ERMELİDİR

Beyaz Saray'da gerçekleşecek görüşme öncesi Zelenski, savaşı başlatanın Rusya olduğunu kaydetti ve Putin'in "ödüllendirilmemesi" gerektiğini savundu.

Dünyanın merakla beklediği zirve öncesi Zelenski, "Putin, Ukrayna ve Avrupa üzerindeki baskıyı sürdürmek ve diplomatik çabaları küçük düşürmek için gösterişli cinayetler işleyecek. Rusya, savaş başlattığı için ödüllendirilmemeli. Sivilleri güvenlik altına almaya çalışıyoruz. ABD bize destek olmaya çalışıyor, AB liderlerine de teşekkür ediyorum. Belli başlı programlarımız var finanse etmek için. Savunmaya para harcıyoruz, Ukrayna ordusu destek alıyor, yeniden silahlanmak için ne kadar paraya ihtiyacımız olduğunu üzerine de çalışıyoruz, ABD’nin adımları bizi destekliyor, hava savunmaya ihtiyacımız var. Öncelikle güvenimizi sağlamamız lazım, parlamento üzerine çalışacağız, öncelikle ateşkese ihtiyaç var, demokratik açık bir seçim için bu şart, önümüzdeki yıllarda bunu göreceksiniz." ifadesini kullandı.





"Savaş sona ermelidir" diyen Zelenski, Ukrayna'daki çatışmalara "dur" demesi gerekenin Rusya olduğunu söyledi. Avrupalı liderlerin de toplantıya katılacağını açıkça belirten Zelenski "hepsinin bu savaşı hızlı ve güvenilir biçimde sona erdirme konusunda güçlü bir arzuyu paylaştığını" vurguladı ve toprak tavizi vermeyeceğinin altını çizdi.

Zelenski, "Ukrayna’nın yanında Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Finlandiya ve AB liderleri olacak. Herkes onurlu bir barış ve gerçek bir güvenlik arayışında. Bu sırada Ruslar da Harkiv, Zaporijya, Sumi bölgesi ve Odesa’ya saldırarak yerleşim alanlarını ve sivil alt yapıyı yok ediyor. Ruslar özellikle çocuklar olmak üzere insanları kasıtlı olarak öldürüyor" ifadelerini kullandı.





RUSYA ÖZEL TEMSİLCİSİ KELLOGG İLE GÖRÜŞTÜ

Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi öncesi Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi.

Trump ve Avrupalı liderlerle Washington'da yapılacak toplantının "çok ciddi" olduğunu belirten Zelenski, bu formatta bir toplantının ilk kez gerçekleştirileceğini ifade etti.

Zelenski, "Bir Avrupa ülkesinin barışı konuşulduğunda, bu aslında tüm Avrupa’nın barışı demektir." diyerek Rusya'nın dün Ukrayna şehirlerine saldırılarını sürdürdüğünü aktardı.





"Rusya ancak güç yoluyla barışa zorlanabilir ve Başkan Trump bu güce sahip." değerlendirmesinde bulunan Zelenski, barışı sağlamaya kararlı olduklarını kaydetti.

Trump ile Zelenski arasında bugün Washington'da yapılacak görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.