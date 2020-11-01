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DHA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 09:33 | Son Güncelleme:

Son dakika... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 200 bin 405

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Son dakika... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 200 bin 405
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 200 bin 405, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 46 milyon 394 bin 211'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 33 milyon 487 bin 910'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 9 milyon 402 bin 590 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 236 bin 72ye ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3üncü ülke olan Brezilyada son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 535 bin 605 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 159 bin 902ye ulaştığı bildirildi.

AVRUPADA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa'da toplam vaka sayısı 1 milyon 367 bin 625e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 36 bin 788 olarak rapor edildi. İspanyada vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 264 bin 517ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 35 bin 878e yükseldiği aktarıldı.

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