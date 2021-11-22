Son dakika: Dünya diken üstünde... Putin'in saldırı planını açıkladılar!

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ABD'li yetkililerin geçtiğimiz günlerde müttefiklerini Rusya'dan gelen 'çok gerçek bir tehdit' konusunda uyarmalarıyla zirveye çıkan krizde tansiyon düşmüyor.

Ukrayna sınırına askeri yığınak yapan Rusya, iddiaları reddetse de olası bir işgal senaryosu bir süredir yüksek sesle konuşuluyor.

Ukrayna istihbaratından gelen son iddia ise gözlerin bir kez daha bölgeye çevrilmesine neden oldu. Ukraynalı yetkililer Moskova'nın 2022'nin başlarında çok yönlü hava ve deniz saldırısı başlatacağını iddia etti.

Ukrayna savunma istihbarat şefi Kyrylo Budanov, Military Times'a verdiği demeçte, Kremlin'in batı sınırına 92 bin asker gönderdiğini ve Ocak veya Şubat aylarında çok yönlü bir saldırı başlatabileceğini söyledi.

Budanov, saldırının Odessa ve Mariupol limanları üzerinden havadan saldırıların yanı sıra amfibi saldırıları da içereceğini öne sürdü.

HARİTAYI YAYINLADILAR

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Ukrayna istihbaratı, Rus kuvvetleri kuzeyden, doğudan ve güneyden ülkenin derinliklerine doğru ilerlerken, işgalin nasıl sonuçlanacağına dair değerlendirmesini detaylandıran bir harita da yayınladı.

ABD'Lİ YETKİLİ: HARİTA GERÇEKÇİ

ABD Deniz Kuvvetleri Analizleri Merkezi'nde Rusya araştırmaları direktörü olarak görev alan Michael Kofman, Twitter'dan yaptığı açıklamada haritanın gerçekçi olduğunun altını çizdi.

'ÖNCELİKLERİ DEZENFORMASYON'

Budanov ayrıca Moskova'nın önceliğinin dezenformasyon kampanyaları ile Ukrayna hükümeti üzerindeki iç baskıyı artırmak olduğunu, ancak bu taktiklerin Kiev'de bir hükümet değişikliğine yol açmaması durumunda askeri seçeneğin devreye sokulacağını belirtti.

2014'TE DE REDDETMİŞTİ

Kremlim bölgeye askeri yığınak yaptığı haberlerini kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.

KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.