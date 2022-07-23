Son dakika: DSÖ'den Maymun Çiçeği için küresel acil durum kararı

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Koronavirüs salgını ile mücadele sona ermeden dünyanın yeni korkulu rüyası haline gelen Maymun Çiçeği hastalığı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) dikkat çeken bir karar geldi.



KÜRESEL ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü az önce yaptığı duyuru ile Maymun Çiçeği Hastalığı için küresel acil durum ilan etti.



DSÖ Genel Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuya ilişkin "Maymun Çiçeği salgınının endişe yaratan bir acil durumu temsil ettiğine karar verdim" açıklamasında bulundu.



65 ÜLKEDE 15 BİNİ AŞKIN KİŞİDE GÖRÜLDÜ



Son açıklanan rakamlara göre hastalık 65 ülkede 15 bin 600 kişide görüldü.

ABD'DE ÇOCUKLAR ARASINDA İLK VAKA

ABD Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre ülkede maymun çiçeğine ilk kez çocuklar arasında rastlandı.

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Çocuklardan birinin California'da, diğerinin ise Washington DC'ye gelen ancak ülkede ikamet etmeyen bir bebek olduğu belirtildi. İki vakanın birbiriyle bağlantısız olduğu, çocukların muhtemelen ev içi bulaşma sonucu enfekte oldukları aktarıldı. Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi altına alındığı vurgulandı.

8 yaşın altındaki çocukların şiddetli Maymun Çiçeği virüsü riski altında olduğunu ifade edilirken, şu ana kadar ülke genelinde 2 bin 500'den fazla vaka kaydedildi.



ABD Başkan Yardımcısı Harris, dün iki çocukta Maymun Çiçeği tespit edilmesinin ardından mesaj paylaşarak “HHS, yüksek risk altındaki bireyler için ek maymun çiçeği aşıları sipariş etti ve test kapasitelerini artırdı. Amerikan halkının sağlık ve güvenliğini sağlamak için yerel sağlık departmanlarıyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ABD’de 18 Mayıs’ta ilk maymun çiçeği vakasından bu yana 2 bin 500’den fazla vaka tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilisi tarafından dün basına yapılan açıklamada, California eyaletinde yaşayan ve henüz yürümeye başlayan bir çocuk ile başkent Washington’ı ziyaret eden ve ABD’de ikamet etmeyen bir bebekte maymun çiçeği tespit edildiğini duyurdu. CDC, iki çocuğun durumunun iyi olduğunu belirterek daha önceki vakalardan 8’nin de kadın olduğunu ifade etti.

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AŞIYI KİM ÜRETİYOR?

ABD, maymun çiçeği için JYNNEOS aşısını, Bavarian Nordic firmasından temin etti. Firma aşıyla ilgili web sitesinde yer alan açıklamada “Bavyera Nordic JYNNEOS çiçek hastalığı (maymun çiçeği) aşısı, insan vücudunda çoğalamayan ancak güçlü bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkarabilen canlı, zayıflatılmış bir aşı virüsü olan Modifiye Vaccinia Ankara'ya (MVA) dayanmaktadır” ifadeleri yer aldı. Firmanın Danimarka, Almanya, İsviçre ve ABD’de merkezleri bulunuyor.



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Maymun çiçeği, nadir görülen bir virüs. Çiçek hastalığına benzer bir hastalığa neden oluyor.Ancak maymun çiçeği görülen kişilerde hastalık daha hafif geçiyor ve uzmanlar bu durumda bulaşma olasılığının daha düşük olduğunu söylüyor.Virüs genellikle tropik yağmur ormanlarının yakınındaki Batı Afrika ülkelerinde görülüyor. Virüsün, Batı Afrika ve Orta Afrika olmak üzere iki ana türü var.

Virüsün ilk belirtileri ateş, baş ağrısı, şişlikler, sırt ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik.

Ateş düştükten sonra, genellikle yüzde başlayan ve daha sonra vücudun diğer bölgelerine, çoğunlukla avuç içlerine ve ayak tabanlarına yayılan bir döküntü gelişebiliyor.

Çok kaşıntılı olabilen döküntü değişip bir kabuk oluşturuyor ve farklı aşamalardan geçtikten sonra düşüyor. Yaraları iz bırakabiliyor.

Virüs genellikle kendiliğinden geçiyor ve hastalık 14 ila 21 gün sürebiliyor.

NASIL BULAŞIYOR? TEHLİKELİ Mİ?

Virüs, maymun çiçeğine yakalanmış başka bir kişiyle yakın temas halinde yayılabiliyor. Virüs vücuda deri sıyrıkları, solunum yolu, gözler, burun veya ağız yoluyla girebiliyor. Cinsel ilişki sırasında doğrudan temas yoluyla da bulaşabiliyor.

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Virüs ayrıca bulaştığı maymunlar, sıçanlar ve sincaplar gibi hayvanlar ya da yatak takımı ve giysi gibi nesnelere temas yoluyla yayılabiliyor.

Virüse yakalananlarda vakaların çoğu hafif geçiyor. Virüs bazen su çiçeğini andırıyor ve birkaç hafta içinde kendi kendine yok oluyor.

Ancak bazen daha şiddetli olabiliyor. Daha önce Batı Afrika'da ölümlere neden olduğu bildirilmişti.